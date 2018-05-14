Walmart патентует "умную" курьерскую доставку на блокчейне

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало патентную заявку компании Walmart, в которой речь идет о доставке товаров клиентам при помощи "автономных наземных машин" (AVG), а также описываются технологические решения, позволяющие обезопасить "зоны с ограниченным доступом", куда будут доставляться эти товары.

В заявке говорится, что технология блокчейна может послужить частью решения для "аутентификации доступа и шифрования", которое обеспечит AVG доступ в закрытые области. Ну и помимо этого, блокчейн поможет отслеживать и аутентифицировать сами товары.

"Закрытые ключи будут необходимы для того, чтобы клиент смог получить доступ к продукту из закрытой зоны, куда тот был доставлен при помощи AVG. В результате к корневым блокам может быть добавлена любая дополнительная информация в виде новых блоков.

Это может быть информация о дате и времени того, когда продукт был доставлен AVG или же когда клиент получил доступ в закрытую зону для получения продукта", - говорится в патентной заявке.

В Walmart уверены, что новое решение поможет повысить лояльность клиентов, так как оно очень удобно для конечного потребителя, и серьезно снизит издержки компании за счет экономии на оплате труда водителей. Walmart также отдельно изучает технологию блокчейна в качестве средства для отслеживания поставок продуктов питания и подал заявку на патент, в котором говорится о создании "умной" курьерской системы.