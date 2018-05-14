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Обзор криптовалютного рынка за минувшие выходные

Экономика » Криптовалюты

Компания Galaxy Digital Capital Management LP и Bloomberg запустили индекс Bloomberg Galaxy CryptoIndex (BGCI), крупнейшую криптовалютную биржу Южной Кореи и четвертую в мире Upbit подозревают в мошенничестве и другие новости криптовалютного рынка за прошедшие выходные.

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Компания Galaxy Digital Capital Management LP и Bloomberg запустили индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI). Индекс будет отслеживать 10 самых ликвидных криптовалют, имеющих лучшие показатели по уровню рыночной капитализации.

Он базируется на нескольких основных критериях криптовалютных активов, таких как средние обменные курсы, возможности смарт-контрактов и уровень конфиденциальности. Создание индекса знаменует собой важный шаг в эволюции пространства криптовалютных активов, облегчая диверсифицированную экспозицию, а также независимую аналитическую площадку для инвесторов.

BGCI использует специальную методологию и данные из источников, прошедших процессы должного контроля Bloomberg и Galaxy Digital Capital Management.

Крупнейшую криптовалютную биржу Южной Кореи и четвертую в мире Upbit подозревают в мошенничестве, власти начали расследование. В офисах биржи были проведены обыски, конфискованы компьютеры и бухгалтерская документация.

Представители биржи заверяют, что клиентские активы не подвергаются опасности. На сайте биржи появилось объявление: "В настоящее время в отношении Upbit ведется расследование, но мы работаем в обычном режиме.  Сервисы Upbit, в том числе все транзакции и вывод средств функционируют нормально". По данным Coinmarketcap, среднесуточный объем торгов на бирже составляет $1,812 млрд.

Лондонская компания Crypto Facilities, торгующая цифровыми активами, запускает фьючерсы на эфир (ETH). Инвесторы смогут открывать как длинные, так и короткие позиции на регулируемой платформе, которая позволит расширить возможности инвестиций и более эффективно управлять рисками.

"Эфир" - вторая по популярности криптовалюта с ежедневным объемом торгов более миллиарда долларов. Блокчейн Эфириума - ведущая сеть для смарт-контрактов, и мы полагаем, что этот новый торговый инструмент привлечет больше инвесторов и принесет большую ликвидность на рынок", - отметил исполнительный директор Crypto Facilities Тимо Шлафер.

DOVU, британский поставщик данных на базе блокчейна для транспортной отрасли, недавно завершил тестирование совместного проекта с BMW. В рамках тестирования изучалось использование токенов ERC-20 и технологии блокчейна для отслеживания пробега автомобиля.

BMW пригласила DOVU принять участие в работе инновационной лаборатории компании. 10-недельный пилотный проект стартовал 15 января в штаб-квартире BMW в Лондоне. Три руководителя из Alphabet, лизингового подразделения BMW, выступали в качестве заказчиков DOVU: генеральный директор Ник Браунригг (Nick Brownrigg), коммерческий директор Саймон Карр (Simon Carr) и Лео Тейлор, руководитель отдела управления продуктами.

Американский оператор мобильного приложения для биржевых торгов Robinhood объявил о привлечении $363 млн в рамках раунда финансирования серии D, что может помочь фирме стать крупнейшей криптовалютной платформой. В рамках этого раунда компания была оценена в $5.6 млрд.

Среди инвесторов - DST Global, Iconiq, Capital G, Sequoia Capital и KPCB. Robinhood заявила, что теперь планирует расширить присутствие своего сервиса по торговле криптовалютами за пределами текущего присутствия в 10 штатах США и охватить всю страну после получения всех необходимых лицензий, по словам со-президента компании Байжу Бхатт (Baiju Bhatt) это будет в конце 2018 года.

Майнинговое подразделение японского интернет-гиганта GMO с февраля 2018 года добыло уже более 900 BTC и 537 BCH, а в прошлом месяце компания удвоила свой хэшрейт. Криптобиржа GMO сообщила об убытках в первом квартале этого года после того, как финансовый регулятор страны приказал внести изменения в ее работу.

На этой неделе японский конгломерат GMO Internet выпустил отчет по своим майнинговым операциям за апрель 2018 года. "В настоящее время мы добываем биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCH)", - отмечают в GMO. "В апреле компания добыла 373 BTC и 0 BCH. В марте - 295 BTC и 12 BCH, а в феврале -124 BTC и 287 BCH. В общей сложности GMO добыла 906 BTC и 537 BCH с начала работы".

По данным отчета Всемирного банка, в Грузии примерно 5% граждан так или иначе связаны с криптовалютами, имеют инвестиции или участвуют в жизни криптовалютного сообщества. В докладе "Криптовалюты и блокчейн: экономический отчет 2018 года Европы и региона Центральной Азии (ECA)" говорится, что в Грузии размещается одна из крупнейших компаний по добыче криптовалюты.

Очевидно, речь идет о Bitfury, которая имеет в Грузии датацентры и сотрудничает с правительством страны во внедрении блокчейна. Грузинское подразделение Forbes поясняет, что согласно данному отчету, примерно 5% домохозяйств в Грузии добывают или инвестируют в криптовалюты. По словам главного экономиста Всемирного банка Ханса Тиммера, в Грузии широко развит майнинг криптовалют. Этому способствуют налоговые льготы и низкие цены на электроэнергию.

Предложение по улучшению конфиденциальности биткоина (BIP), создаваемое при участии советника Zcash и доцента Университета Иллинойса Эндрю Миллера, преподавателей и студентов колледжа, было представлено сообществу под названием "Одуванчик" (Dandelion).

Исследователи сообщили, что проект вышел на стадию тестового прототипа. Отмечается, что команда проекта провела углубленный теоретический анализ для устранения уязвимостей к деанонимизирующим атакам в первоначальном предложении проекта, и теперь начинается этап тестирования.

Швейцарская финтех-компания Lykke намерена предлагать различные услуги для предприятий, которые стремятся использовать технологию блокчейна, включая капитальные вложения, ICO, маркетинговую поддержку и помощь в развитии токенов.

Для этого она сотрудничает с бывшими руководителями технологического гиганта IBM и банковской группы UBS. "Основная задача заключается в том, чтобы создавать мосты между стартапами и инвесторами, помогая тем проектам, которые предлагают реальные, существенные выгоды для мировой экономики и использования блокчейна в целом", - рассказал бывший руководитель отдела информации UBS Оливер Буссман.

Британская энергетическая компания Centrica протестировала использование блокчейна в целях модернизации своего бизнеса - хранение и поставка газа, снабжение потребителей электроэнергией, а также оказание сервисных услуг.

Использование технологии позволит улучшить состояние местного энергетического рынка Centrica (LEM), которое подразумевает взаимную торговлю между потребителями энергии. С этой целью британская компания также заключила партнерство с LO3 Energy - американским стартапом, ориентированным на создание "умных сетей" на базе технологии блокчейна для прямой торговли энергией с потребителями.

Centrica будет использовать блокчейн-платформу LO3 Energy для хранения и передачи информации о транзакциях, а участники рынка воспользуются её приложением для покупки и продажи энергии "всего за несколько кликов".

 

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