Регулятор Китая рассматривает возможность легализации криптовалют

Народный банк Китая (ЦБ) изучает возможность легализации криптовалюты.

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Зампред экспертного совета при Госдуме РФ по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, один из основателей фонда MILE Unity Foundation Юрий Гугнин рассказал агентству "Прайм", что в рамках проведения образовательных семинаров по криптовалюте и блокчейн-технологиям в Китае встречался с представителем ЦБ, который возглавляет рабочую группу по легализации криптовалют.

По его словам, китайское правительство проявляет большой интерес к этому вопросу, но ведет себя осторожно. "Поскольку они (экономика Китая. — Ред.) очень большие, им надо делать все аккуратно. Они очень выжидающие. Они не против, потому что понимают, что это инвестиции из-за границы, это выход китайских компаний на международный рынок, но просто хотят понять, как это сделать аккуратно", — отметил Юрий Гугнин.

Он пояснил, что в настоящее время криптовалюта в Китае фактически находится в пустом законодательном пространстве. "Она и не легальна, и не нелегальна. Она посередине. Единственное, что нелегально, и я согласен с этим, нельзя вести биржевую деятельность — обмен валют. Это нормально. А второй момент — нельзя проводить ICO. Опять же, это запрещено везде. Нельзя просто так с людей собирать деньги. Запрещены конкретные виды деятельности, которые объективно незаконны в любой стране", — подчеркнул он.