FinCEN отмечает рост заявлений о сомнительных криптосделках

Кеннет А. Бланко (Kenneth A. Blanco), директор Сети по защите от финансовых преступлений США (FinCEN), рассказал, что агентство увидело всплеск заявок, связанных с криптовалютами, о подозрительных действиях (SAR).

По его словам, количество жалоб теперь превышает 1500 в месяц. Директор рассказал о текущей роли FinCEN в регулировании и правоохранительной деятельности для возникающего криптопространства, которое оно координирует в тандеме с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Он отметил: "Инновации в сфере финансовых услуг могут быть отличной вещью… Мы также должны осознавать, что финансовое преступление развивается вместе с ним или даже из-за этого создает возможности для преступников, включая террористов и государства-изгои".

Бланко подчеркнул, что для обеспечения "невероятных инноваций" в финтехе соблюдение участниками конкретных мер регулирования имеет решающее значение, учитывая, что "вред может быть нанесен с разрушительно растущей скоростью, широтой и безвестностью в цифровом мире".

Как указано в руководящих принципах FinCEN от марта 2013 года, любое принятие или передача стоимости, которая заменяет фиатную валюту, включая криптографию, считается передачей денег и влечет за собой конкретные регулирующие обязательства в соответствии с Законом США о банковской тайне (BSA). Поэтому финансовые организации должны сообщать об операциях по криптообмену как о SAR, так и отчеты о транзакциях с валютами (CTR), а также соблюдать противодействие отмыванию денег (AML) и противодействие финансированию терроризма (CFT).

Бланко пояснил: он считает, что идентичные требования относятся к компаниям, предоставляющим услуги анонимизации. Биржи, расположенные за пределами США, но которые тем не менее ведут бизнес частично с резидентами страны, также должны соответствовать регламенту KYC.

Директор привел пример действия FinCENs в 2017 году против российской криптобиржи BTC-e за нарушение законов AML в качестве случая, когда SAR "сыграли решающую роль", с подачей заявок банками и другими криптокомпаниями, что обеспечило важные улики для правоохранительных органов.

Он отметил, что в то время как SAR становится все больше, FinCEN отмечает, что эти заявления делаются после свершения факта, а не в процессе транзакции. "Это не соответствует требованиям", — подчеркнул он.

FinCEN, аудиторы BSA и Служба внутренних доходов (IRS) изучили на соответствие регуляторным требованиям более 30 процентов всех зарегистрированных криптобирж и администраторов с 2014 года.

Он также уделил внимание первоначальным предложениям монет (ICOs), подчеркнув, что хотя они могут подпадать под совпадающие юрисдикции различных регулирующих агентств США, их обязательства по стандартам KYC и AML остаются обязательными.

Его мнение опротестовывает главный специалист по юридическим вопросам и рискам Coinbase, который назвал действия американских регуляторов SEC, CFTC, IRS и FinCEN чрезмерной и "недостаточной координацией", которая отрицательно влияет на инновации.