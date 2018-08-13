Дэвид Маркус уходит из совета директоров Coinbase

Вице-президент по разработке мессенджеров Facebook Дэвид Маркус заявил, что готовится покинуть состав совета директоров одной из самых крупных криптовалютных компаний Coinbase.

Он объяснил это необходимостью сконцентрировать свои усилия на разработке новой блокчейн-стратегии для Facebook. Из-за возможного конфликта интересов было принято самое оптимальное решение — выход из Coinbase.

Маркус является вице-президентом социальной сети четыре года, в совет директоров компании Coinbase он вошел чуть менее года назад — зимой 2017 года.

Брайан Армстронг, СЕО Coinbase, возлагал большие надежды на Маркуса, поскольку он с успехом реализовывал себя как президент PayPal.

Недавно Маркус возглавил новую исследовательскую группу по применению блокчейна в самом Facebook, в которую входит десять человек. Маркус многократно заявлял, что Facebook может использовать блокчейн-решения для развития собственной компании, например, дать возможность осуществлять пользователям криптовалютные платежи через встроенный мессенджер.

Информация о том, что Маркус выходит из Coinbase, появилась спустя несколько недель после того, как Facebook впервые разрешил ограниченный показ рекламы криптовалют. После чего глава Coinbase сделал заявление, что компания и в дальнейшем продолжит рекламу в социальных сетях.

Facebook объявил, что в данный момент проводятся работы над обновлением внутренней политики компании для дальнейшего разрешения рекламы, продвигающей криптовалюту, от проверенных и утвержденных рекламодателей. Пока неизвестно, почему исключение было сделано конкретно для Coinbase — реклама именно этой компании регулярно видна не только пользователям Facebook, но и пользователям Instagram.

Глава Coinbase отметил, что пока не производится поиск замены Маркусу, который "навсегда останется очень близким другом компании, и работа с ним была отличным временем и возможностью получить колоссальные знания и опыт от действительно качественного специалиста".