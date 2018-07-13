Криптовалютный стартап Tether Limited назначил бывшего менеджера контроля качества AML Банка Монреаля (BMO), чтобы возглавить усилия по соблюдению нормативных требований компании.
Фирма, управляющая Cryptocurrency Tether (USDT), наняла Леонардо Реаля в качестве главного сотрудника по соблюдению. Ранее он отвечал за установление практики, политики и процедур в соответствии с нормативными требованиями для улучшения качества исследований канадского BMO по борьбе с отмыванием денег (AML).
Кроме того, у Реаля есть опыт работы с акциями и фьючерсами. Реаль прокомментировал новое назначение: "Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать приверженность Tether прозрачности и соответствия нормативным требованиям в пространстве блокчейн и криптовалют.
Являясь давним сторонником технологии блокчейн и интеграции криптовалют в mainstream, я с нетерпением жду возможности использовать свой опыт в области соблюдения нормативных требований в традиционных финансовых учреждениях, чтобы гарантировать, что проект Tether может продолжить свою работу, не нарушая традиционные правила отрасли."
Tether был основан в 2014 году как "первая" блокчейн платформа, которая позволяет токенизировать цифровые валюты с фиатной поддержкой.
В прошлом месяце юридическая фирма Freeh Sporkin & Sullivan LLP провела неофициальный аудит счетов Tether, где было обнаружено, что у USDT действительно было достаточно средств для поддержки каждого маркера 1:1 к доллару США.
Вопрос о том, может ли Tether вернуть все свои токены в доллары, ранее был предметом некоторой критики и споров. После публикации исследования, проведенного аналитиками из Техасского университета, Tether подвергся еще большему подозрению в манипуляции ценами на биткойн (BTC) в 2017 году, когда цена BTC выросла до рекордных максимумов около 20 000 долларов.
В документе утверждается, что "покупки с Tether привязаны к рыночным спадам и приводят к значительному росту цен биткойна".
Сегодня стало известно, что Австралийская криптобиржа bitcoin. com.au наняла бывшего исполнительного директора консультационного гиганта PricewaterhouseCoopers (PwC) Бена Инграма (Ben Ingram) в качестве нового генерального директора.
До прихода на биржу Инграм занимал должность директора по цифровой стратегии в аудиторе "Большой четверки" PwC. Работа Инграма на bitcoin. com.au будет включать в себя как улучшение функциональных возможностей биржи, так и фокусирование на расширении финансовых продуктов на основе крипты в традиционном рыночном пространстве.
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