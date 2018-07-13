Tether назначает менеджера по борьбе с отмыванием денег

Криптовалютный стартап Tether Limited назначил бывшего менеджера контроля качества AML Банка Монреаля (BMO), чтобы возглавить усилия по соблюдению нормативных требований компании.

Фирма, управляющая Cryptocurrency Tether (USDT), наняла Леонардо Реаля в качестве главного сотрудника по соблюдению. Ранее он отвечал за установление практики, политики и процедур в соответствии с нормативными требованиями для улучшения качества исследований канадского BMO по борьбе с отмыванием денег (AML).

Кроме того, у Реаля есть опыт работы с акциями и фьючерсами. Реаль прокомментировал новое назначение: "Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать приверженность Tether прозрачности и соответствия нормативным требованиям в пространстве блокчейн и криптовалют.

Являясь давним сторонником технологии блокчейн и интеграции криптовалют в mainstream, я с нетерпением жду возможности использовать свой опыт в области соблюдения нормативных требований в традиционных финансовых учреждениях, чтобы гарантировать, что проект Tether может продолжить свою работу, не нарушая традиционные правила отрасли."

Tether был основан в 2014 году как "первая" блокчейн платформа, которая позволяет токенизировать цифровые валюты с фиатной поддержкой.

В прошлом месяце юридическая фирма Freeh Sporkin & Sullivan LLP провела неофициальный аудит счетов Tether, где было обнаружено, что у USDT действительно было достаточно средств для поддержки каждого маркера 1:1 к доллару США.

Вопрос о том, может ли Tether вернуть все свои токены в доллары, ранее был предметом некоторой критики и споров. После публикации исследования, проведенного аналитиками из Техасского университета, Tether подвергся еще большему подозрению в манипуляции ценами на биткойн (BTC) в 2017 году, когда цена BTC выросла до рекордных максимумов около 20 000 долларов.

В документе утверждается, что "покупки с Tether привязаны к рыночным спадам и приводят к значительному росту цен биткойна".

Сегодня стало известно, что Австралийская криптобиржа bitcoin. com.au наняла бывшего исполнительного директора консультационного гиганта PricewaterhouseCoopers (PwC) Бена Инграма (Ben Ingram) в качестве нового генерального директора.

До прихода на биржу Инграм занимал должность директора по цифровой стратегии в аудиторе "Большой четверки" PwC. Работа Инграма на bitcoin. com.au будет включать в себя как улучшение функциональных возможностей биржи, так и фокусирование на расширении финансовых продуктов на основе крипты в традиционном рыночном пространстве.