В США обсудят тему криптовалют в контексте денег

В комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США 18 июля состоится слушание на тему "Будущее денег: цифровая валюта". Предполагается, что будет обсуждаться криптовалюта в контексте формы денег.

На прошлых слушаниях Комитета обсуждалось использование криптовалюты в финансировании терроризма и в мошеннических схемах.

Напомним, что совсем недавно президент США Дональд Трамп подписал документ о создании специальной рабочей группы Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud, которая будет защищать интересы инвесторов и пресекать мошеннические схемы, в том числе с использованием криптовалют.

Рабочую группу создает генеральный прокурор в структуре Департамента юстиции, в которую войдут сотрудники прокуратуры, ФБР, юристы и другие сотрудники на усмотрению генпрокурора. При необходимости группа будет взаимодействовать с различными структурами федеральной власти, правоохранительными органами и регуляторами.

Главная задача группы заключается не только в пресечении мошеннических схем на финансовых рынках, включая киберпреступность и схемы с использованием криптовалют, но и предоставление рекомендаций президенту США.

Рекомендации могут касаться, в частности, оптимизации взаимодействия различных госорганов в расследовании и пресечении мошеннических схем и разработки необходимых для этого изменений действующего законодательства.