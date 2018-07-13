В комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США 18 июля состоится слушание на тему "Будущее денег: цифровая валюта". Предполагается, что будет обсуждаться криптовалюта в контексте формы денег.
На прошлых слушаниях Комитета обсуждалось использование криптовалюты в финансировании терроризма и в мошеннических схемах.
Напомним, что совсем недавно президент США Дональд Трамп подписал документ о создании специальной рабочей группы Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud, которая будет защищать интересы инвесторов и пресекать мошеннические схемы, в том числе с использованием криптовалют.
Рабочую группу создает генеральный прокурор в структуре Департамента юстиции, в которую войдут сотрудники прокуратуры, ФБР, юристы и другие сотрудники на усмотрению генпрокурора. При необходимости группа будет взаимодействовать с различными структурами федеральной власти, правоохранительными органами и регуляторами.
Главная задача группы заключается не только в пресечении мошеннических схем на финансовых рынках, включая киберпреступность и схемы с использованием криптовалют, но и предоставление рекомендаций президенту США.
Рекомендации могут касаться, в частности, оптимизации взаимодействия различных госорганов в расследовании и пресечении мошеннических схем и разработки необходимых для этого изменений действующего законодательства.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.