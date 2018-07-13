Создан реестр "благонадежных" компаний в сфере криптовалют

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) создала реестр доверенных компаний, оказывающих услуги в сфере майнинга, инвестиций, а также подготовки и сопровождения ICO.

Ранее ассоциация начала отслеживать недобросовестные ICO-проекты, а теперь намерена бороться за вывод российской криптоиндустрии из "серой" зоны.

Как отметил директор РАКИБ Арсений Щельцин "Известиям", мошенничество и непрофессионализм остаются одними из основных проблем криптоиндустрии, главным образом из-за возможности легкого входа на рынок для мошенников и дилетантов.

Только за 6 месяцев 2018 года компании и россияне потеряли от инвестиций в услуги и сервисы, организованные мошенниками и некомпетентными компаниями в сфере криптотехнологий, более 270 млн рублей.

Средний размер потерь от инвестиций через полулегальные криптофонды состаляет 300 тыс. рублей, от вложений в несуществующие майнинг-проекты - 2 млн рублей, от фейк-услуг в рамках ICO-кампаний - 500 тыс. рублей.

На сегодняшний день статус криптовалют в России не определен, на рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов о цифровой экономике.

Как считают в ассоциации, создание "белого писка" позволит участникам рынка опираться на проверенные организации и минимизировать риск мошенничества. Чтобы попасть в реестр, компании будут проходить добровольную проверку благонадежности: финансовой устойчивости, наличия опыта и деловой репутации, лицензий и сертификатов (по необходимости), отсутствия судебных решений, задолженностей по налогам и сборам.

На текущий момент в реестре содержится информация о 52 доверенных компаниях.