Ledger добавит поддержку более 100 криптовалют

Ведущий производитель и разработчик аппаратного кошелька для криптовалюты французская компания Ledger, начиная с августа этого года в первый вторник каждого месяца будут добавлять поддержку новых криптовалютных активов.

Как сообщили представители фирмы в интервью CoinDesk, компания намеревается к концу 2019 года добавить более 100 криптовалют. Сейчас кошельки и сервисы Ledger обеспечивают доступ лишь к 22 монетам. На этой неделе компания добавляет поддержку Tron (TRX) и Zcoin (XZC).

Это позволит, по мнению компании, удовлетворить растущий спрос на мультивалютные решения, в первую очередь со стороны институциональных инвесторов.

"Если мы хотим привлечь институциональных инвесторов, то у нас нет иного пути, кроме как обеспечить поддержку 100 криптовалют как минимум. […] Если это произойдет, то сотни хедж-фондов разместят капиталы в криптовалютах, что откроет дорогу для остальных финансовых институтов, и тогда счет пойдет на миллиарды", — отметил в интервью представитель компании.

Несколько дней назад президент Ledger Паскаль Готье в интервью Forbes рассказал, что компания продала более миллиона устройств в прошлом году в 165 странах, что привело к увеличению продаж на сумму свыше 45 млн. Евро (52,9 млн. Долл. США) и принесло компании прибыль 25 млн. евро (29,4 млн. Долл. США).

Кроме того, Ledger намерена привлечь многомиллионное финансирование в этом году. Уже сейчас некоторые крупнейшие технологические конгломераты в мире, такие как Samsung, Siemens и компания Google, рассматривали финансовые показатели компании Ledger, с заинтересованностью в дальнейших инвестициях.