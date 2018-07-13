Мальта продолжает укреплять репутацию "криптовалютного оазиса". Она выпустила стабильную криптовалюту (stablecoin) EURS, обеспеченную евро для криптовалютных фирм, которые готовятся получить локальную лицензию.
EURS выпущен на базе технологии EIP-20 Эфириума, привязанную к евро в соотношении один к одному. Она была специально разработана для удовлетворения растущего спроса на криптовалюты от европейских институциональных инвесторов.
"EURS преодолевает разрыв между традиционными финансами и криптовалютной экономикой, — прокомментировал событие Григорий Клумов, генеральный директор компании Stasis (готовит к подаче в мальтийский регулятор документы для получения лицензии в соответствии с недавно утвержденными законами Мальты).
В то время как в торговле криптовалютами сейчас доминируют индивидуальные и розничные инвесторы, STASIS и EURS откроют путь для институциональных инвесторов, которые смогут войти в игру и начать размещать капитал. Это необходимо, чтобы индустрия превзошла отметку в триллион долларов".
"Правительство Мальты усердно и последовательно работает над тем, чтобы обеспечить юридическую определенность для индустрии, которая в настоящее время почти нигде не регулируется, — рассказал Сильвио Шембри (Silvio Schembri), секретарь парламента по финансовым услугам и цифровой экономике и инновациям.
— Поэтому мы приветствуем любые инициативы, связанные с блокчейном, такие как STASIS, которые несмотря на свой инновационный характер, будут уважать законы и соблюдать их. Мы с нетерпением ожидаем, что компания подаст заявку на получение лицензии в соответствии с нашей нормативной базой для DLT-проектов. Правительство Мальты хочет создать условия, способствующие развитию индустрии блокчейна, которые сделают Мальту наиболее благоприятной юрисдикцией для компаний, работающих в этой области".
EURS уже начала торговаться на одной бирже — лондонской площадке DSX, ожидается, что к концу года будет объем торгов токенами составит $500 млн. Например, Tether уже выпустил токены на $2.6 млрд. Криптовалютные биржи Binance и OKEX ранее открыли банковский счет на Мальте, польская площадка BitBay о переезде на Мальту.
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