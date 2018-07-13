Мальта выпустила криптовалюту (stablecoin) EURS

Мальта продолжает укреплять репутацию "криптовалютного оазиса". Она выпустила стабильную криптовалюту (stablecoin) EURS, обеспеченную евро для криптовалютных фирм, которые готовятся получить локальную лицензию.

EURS выпущен на базе технологии EIP-20 Эфириума, привязанную к евро в соотношении один к одному. Она была специально разработана для удовлетворения растущего спроса на криптовалюты от европейских институциональных инвесторов.

"EURS преодолевает разрыв между традиционными финансами и криптовалютной экономикой, — прокомментировал событие Григорий Клумов, генеральный директор компании Stasis (готовит к подаче в мальтийский регулятор документы для получения лицензии в соответствии с недавно утвержденными законами Мальты).

В то время как в торговле криптовалютами сейчас доминируют индивидуальные и розничные инвесторы, STASIS и EURS откроют путь для институциональных инвесторов, которые смогут войти в игру и начать размещать капитал. Это необходимо, чтобы индустрия превзошла отметку в триллион долларов".

"Правительство Мальты усердно и последовательно работает над тем, чтобы обеспечить юридическую определенность для индустрии, которая в настоящее время почти нигде не регулируется, — рассказал Сильвио Шембри (Silvio Schembri), секретарь парламента по финансовым услугам и цифровой экономике и инновациям.

— Поэтому мы приветствуем любые инициативы, связанные с блокчейном, такие как STASIS, которые несмотря на свой инновационный характер, будут уважать законы и соблюдать их. Мы с нетерпением ожидаем, что компания подаст заявку на получение лицензии в соответствии с нашей нормативной базой для DLT-проектов. Правительство Мальты хочет создать условия, способствующие развитию индустрии блокчейна, которые сделают Мальту наиболее благоприятной юрисдикцией для компаний, работающих в этой области".

EURS уже начала торговаться на одной бирже — лондонской площадке DSX, ожидается, что к концу года будет объем торгов токенами составит $500 млн. Например, Tether уже выпустил токены на $2.6 млрд. Криптовалютные биржи Binance и OKEX ранее открыли банковский счет на Мальте, польская площадка BitBay о переезде на Мальту.