Регулятор ценных бумаг США (SEC)интересуется тем, правильно ли и вовремя Facebook сообщил своим инвесторам, что разработчики и другие третьи лица могут получить данные пользователей без их разрешения.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам , впервые опубликованным в начале июля, следует, что Cambridge Analytica, компания по аналитике данных, имевшая связи с кампанией президента Дональда Трампа 2016 года, получила доступ к информации о миллионах пользователей Facebook.
SEC запросила информацию у Facebook, пытаясь понять, когда компания узнала о том, что Cambridge Analytica использует данные пользователей без разрешения.
SEC также интересуется, как компания проанализировала риски, с которыми столкнулись инвесторы, а также разработчики, делящие данные с другими в нарушение политики Facebook, добавили они. Новая волна проблем начинается у Facebook.
Если SEC начнёт копать глубже, то Марк Цукерберг начнёт терять позиции со стороны инвесторов, властей и пользователей. SEC применяет законы о ценных бумагах, которые регулируют то, что должно быть раскрыто акционерам, чтобы они могли принимать обоснованные инвестиционные решения.
Это одно из нескольких правительственных агентств, которые расследуют деятельность Facebook и обработку пользовательских данных.
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