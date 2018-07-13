Предупредил ли Facebook инвесторов?

Регулятор ценных бумаг США (SEC)интересуется тем, правильно ли и вовремя Facebook сообщил своим инвесторам, что разработчики и другие третьи лица могут получить данные пользователей без их разрешения.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам , впервые опубликованным в начале июля, следует, что Cambridge Analytica, компания по аналитике данных, имевшая связи с кампанией президента Дональда Трампа 2016 года, получила доступ к информации о миллионах пользователей Facebook.

SEC запросила информацию у Facebook, пытаясь понять, когда компания узнала о том, что Cambridge Analytica использует данные пользователей без разрешения.

SEC также интересуется, как компания проанализировала риски, с которыми столкнулись инвесторы, а также разработчики, делящие данные с другими в нарушение политики Facebook, добавили они. Новая волна проблем начинается у Facebook.

Если SEC начнёт копать глубже, то Марк Цукерберг начнёт терять позиции со стороны инвесторов, властей и пользователей. SEC применяет законы о ценных бумагах, которые регулируют то, что должно быть раскрыто акционерам, чтобы они могли принимать обоснованные инвестиционные решения.

Это одно из нескольких правительственных агентств, которые расследуют деятельность Facebook и обработку пользовательских данных.