Рональдиньо стал лицом блокчейн-стадионов

Бразильский футболист Роналдиньо (Рональдо де Ассис Морейра) стал лицом криптовалютного проекта академии футбола. Эта организация способствует развитию футбола на различных уровнях и для различных возрастных групп — от любительских футбольных матчей по всему миру до профессиональной подготовки детей и подростков, также поиском новых звезд.

Академия планирует разрабатывать платформу по управлению рынком букмекерских ставок и "виртуальные стадионы" по технологии VR, которые будут анализировать навыки игроков и скомпилировать базу данных blockchain, с помощью которой можно создавать новые команды.

Торжественное открытие Академии Роналдиньо запланировано на март 2019 года. "Витртуальные стадионы" будут создаваться в течение 3-х лет в 300 городах мира в течение трех лет, в ближайшее время разработку планируется начать в Африке, Юго-Восточной Азии и на Среднем Востоке.

До партнерства с Роналдиньо проект назывался World Soccer Coin. Сейчас он переименован в Ronaldinho Soccer Coin. В данный момент он входит в стадию ICO, как написал Рональдинье в своем твиттере.

Все услуги по приему ставок и выплате вознаграждения, зачислению в академию или участию в eSports стадиона VR будут проводиться по технологии NEO. В Азии уже созданы два виртуальных стадиона, в настоящее время идет их тестирование, а работать для широкого круга геймеров они начнут до конца года. Также сформирован союз с уже существующими пятью стадионами в Юго-Восточной Азии.

"Открытие" стадионов на Филиппинах, во Вьетнаме и Таиланде начнется в 2019 году. В июле в Бангкоке пройдет киберспортивный турнир eSports. Все услуги, в том числе ставки, запись в академию или участие в кибер-матчах eSports на виртуальном стадионе, будут основываться на технологии NEO.

"С тех пор как я задумался об уходе из спорта, я стал думать о том, чем я буду заниматься после выхода на пенсию, — объясняет Роналдиньо свое желание заняться проектом, — я хочу помочь миру, насколько могу".

Ранее чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер поддерживал токен Centra, однако проект провалился после того, как SEC арестовала его создателей по обвинению в мошенничестве. Звезда НБА Стивен Карри также вошел в криптовалютное пространство, запустив в начале этого года собственную копию игры CryptoKitties. Сейчас проект CurryKitties приостановлен.