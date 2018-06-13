Apple вводит ограничения на работу с криптовалютой

Регулярные жалобы пользователей на взлом аккаунтов и обеспокоинность за сохранность и безопасность личной информации и данных вынудили Apple ввести запрет на приложения для майнинга криптовалют и ряд других ограничений.

Как отмечается в официальном блоге компании, новые правила публикаций и условий использования биткоина и других криптовалютных приложений в магазине App Store затронут кошельки, биржи, платформы для ICO и приложения для майнинга.

Теперь хранить цифровые активы можно в приложениях-кошельках от разработчиков, которые зарегистрированы как организации. А совершать транзакции и криптовалютные переводы можно только в официальных приложениях самих бирж с обязательной идентификацией, т.е. анонимные операции будут под запретом.

Добыча криптовалют с помощью чипсета iPhone отныне находится под запретом (облако в это ограничение не входит).

С введением запрета разработчики не смогут загружать в App Store приложения, которые предлагают криптовалюту взамен на выполнение различных заданий, таких как публикации в соцсетях, комментарии на форуме и т.д. Такие задания будут автоматически попадать "в бан", если их заметят в соцсетях или на форумах.

Что же касается приложений для поддержки ICO и торговли криптовалютными фьючерсами, то их в App Store смогут загружать только банки и финансовые институты с соответствующей лицензией.

Представители Apple подчеркнули, что данные ограничения не будут отменены даже после того, как вступят в силу нововведения о правилах публикации и защиты информационных данных.