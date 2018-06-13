Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF), межправительственная организация, занимающаяся разработкой мер по борьбе с отмыванием денег, объявила, что разрабатывает правила для работы криптовалютных бирж.
Пока такие биржи придерживаются необязательных рекомендаций регуляторов своих стран и раскрывают только информацию о подозрительной деятельности, регистрации и т.д. Власти государств самостоятельно решают, в какой степени они хотят регулировать криптовалютные компании, оперирующие в их юрисдикциях.
На 24 июня назначена встреча участников FATF, где будет обсуждаться эффективность правил, их применимость к новым биржам и принципы реализации требований в странах, где криптовалюты попали под запрет.
Данная инициатива связана с призывами стран-участников "Большой двадцатки", которые обсуждали проблему регулирования криптовалют на саммите в марте. Представители "Двадцатки" договорились, что проблемы регулирования криптовалют необходимо решать, однако, прежде чем могут быть предприняты какие-то действия, этот вопрос необходимо изучить подробнее. Конечный срок приёма рекомендаций для предстоящих исследований назначен на июль этого года.
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