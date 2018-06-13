Бывший технический директор “ВКонтакте” создал новую платформу Mikado, основанную на блокчейне. Разработчики рассчитывают, что Mikado позволит запустить продажу деривативов на токены других проектов.
Толчком к запуску проекта стал высокий спрос на вторичном рынке на токены Telegram, но Mikado с этим мессенджером сотрудничать не планирует.
Антон Розенберг с начала 2018 года занимается созданием блокчейн-платформы. Центральный офис зарегистрирован в Австрии. Гендиректор компании – израильский предприниматель Андрей Найман, а Антон Розенберг выполняет обязанности директора по стратегии.
"Мы находимся на этапе реализации решения, которое позволит компаниям обеспечивать ликвидность заблокированных токенов и торговлю этими деривативными токенами на нашей бирже," - сказал Розенберг газете "Коммерсант".
Он признался, что идея, лежащая в основе платформы Mikado, появилась еще во время работы в Telegram. Андрей Найман рассказал, что выпуск и размещение собственных токенов запланирован на июль, когда платформа выйдет на рынок.
Не все эксперты криптовалютной индустрии позитивно оценивают данный проект. Гендиректор УК “Спутник – Управление капиталом” Александр Лосев отмечает, что вероятность повышения спроса на деривативные токены невысока, так как в таком случае увеличатся риски.
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