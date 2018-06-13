Деннис Родман - американский баскетболист известный своими яркими экспериментами с внешностью - выступил в эфире CNN в футболке с символикой криптовалюты Potcoin, которая предназначается для облегчения транзакций при покупке каннабиса, ее курс и число подписчиков в Twitter возросли.
Интервью взяли у знаменитого баскетболиста в кулуарах в Сингапуре в рамках исторического саммита между лидерами США и КНДР – Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
Potcoin был запущен в 2014 году в качестве “ультра-безопасной цифровой криптовалюты, сети и банковского решения для глобальной легальной индустрии марихуаны стоимостью в 100 миллиардов долларов США “.
Первый скачок курса монеты произошел, когда Родман прибыл в Сингапур на саммит в соответствующей футболке, а во второй раз – уже после телевизионного интервью. Криптовалютное сообщество положительно отреагировало на данное событие.
Многие отмечали эксцентричную природу криптовалют и выражали одобрение связанности исторических дипломатических событий с криптовалютами, даже несмотря на то, что лично Родман участия в саммите не принимал.
Очевидно, баскетболист прибыл в качестве "группы поддержки" американского президента.
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