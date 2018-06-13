В Южной Корее социальные льготы переведут на блокчейн

Организация Seoul Digital Foundation, созданная правительством Сеула в 2016 году, и компанияGroundX (дочерняя компания платоформы Kakao Ventures) заявили о сотрудничестве в части организации адресной поддержки социально незащищенных граждан посредством специального продукта, созданного на технологии блокчейн.

Об этом объявил представитель компании Ли Чжон-Ган в ходе мероприятия Blockchain for Social Impact. Генеральный директор компании GroundeХ Хан Чэ-сун предупредил, что блокчейн не является панацеей и, вероятнее всего, проекты будут отличаться "гибридным подходом".

При этом, на блокчейн будут помещены только необходимые компоненты, в то время как остальные будут по-прежнему находиться на устаревших системах.

Kakao пока не предоставил подробную информацию о проектах, которые могут быть разработаны в рамках инициативы, но Чжон-Ган рассказал о некоторых случаях, когда блокчейн может использоваться для решения социальных вопросов.

К примеру, это может быть отслеживание температуры во время распределения чувствительных к теплу вакцин в развивающихся странах, что очень актуально в указанных регионах и особенно для "живых" вакцин.

Кроме того, по мнению разработчиков, это позволит четче отслеживать использование вакцин. Процесс разработки проектов начнется во второй половине 2018 года. Kakao Ventures компания планирует создать к концу этого года собственную блокчейн-платформу.

Расширен и списот топ-менеджеров, в частности Ли Чжон-Ган приступил к работе в компании месяц назад. Правда. ру писала недавно, что Kakao Ventures инвестировала в другой проект — Kodebox, блокчейн-стартап, ориентированный на игровую индустрию и готовящий к запуску в первой половине этого года первую в Южной Корее мобильную игру на блокчейне Ethereum.

Таким образом компания реализует свой плат по многостороннему развитию на блокчейне.