Криптобиржа Okex открывает компанию на Мальте

Китайская криптовалютная биржа Okex, базирующаяся в Гонконге, объявила, что планирует расширение и открытие компании на Мальте. Биржа последовала примеру криптобиржи Binance, которая в конце прошлого месяца перевела все операции на Мальту.

Премьер-министр страны, Джозеф Мускат (Joseph Muscat), отметил: "Мы приветствуем Okex, ведущую биржу цифровых валют в нашем растущем пространстве блокчейна. Мальту все чаще выбирают европейские и международные компании, связанные с технологией распределенного реестра".

В свою очередь, генеральный директор криптобиржи Крис Ли (Chris Lee), сказал: "Мы с нетерпением ждем возможности работать с правительством Мальты, поскольку оно дальновидно и разделяет многие из наших ценностей, наиболее важными из которых являются защита трейдеров и широкой общественности, соблюдение правил AML и KYC, признание инноваций и важность дальнейшего развития отрасли блокчейна".

Год назад издание Malta Today писала о том, что Кабинет министров Мальты одобрил проект национальной стратегии по продвижению блокчейна. По словам премьер-министра Джозефа Муската, Мальта станет одной из первых стран в мире, которая внедрит блокчейн.

Он призвал Евросоюз использовать потенциал криптовалют и сделать Европу "биткоин-континентом": "Я понимаю, что регулирующие органы с осторожностью относятся к этой технологии, но факт в том, что она удобна. Мы должны быть на переднем крае в том, что касается внедрения этой технологии.

Мы не можем просто ждать, пока другие начнут действовать и копировать их. Мы должны стать теми, кого копируют другие". Одновременно издание ссылалось на экспертов из Сингапура, которые считают, что Мальта может стать мировой столицей финтеха.

В этом направлении Мальта продолжает последовательную политику. Так, мальтийское правительство провело несколько публичных консультаций по вопросам регулирования цифровых валют, криптобирж и ICO.

Как сообщало издание Malta Independent, в феврале месяце были обнародованы планы по созданию нового ведомства - Управления цифровых инновационных технологий (Malta Digital Innovation Authority), которое станет сертифицировать и регулировать блокчейн-бизнес. Кроме того, управление создаст структуру по надзору за ICO.

В отличии от многих стран она открыта к диалогу с компаниями. Перед принятием решения об открытии филиала, руководство Okex смогло встретиться с членами мальтийского правительства и руководителями регулирующих органов. Это позволило им понять законодательные и нормативные планы страны, прокомментировать их и начать открытый диалог, пояснили представители биржи.

Директор по управлению рисками и глава отдела по связям с государственными органами Okex Тим Бьюн (Tim Byun), прокомментировал: "Закон о виртуальных финансовых активах Мальты - прочная основа для развития отрасли и совместной работы правительства и компаний с целью продвижения технологии блокчейна и цифровых активов.

Подход Мальты, основанный на осознанной оценке рисков, поможет создать ответственную и здоровую среду, работающую в соответствии с законами".