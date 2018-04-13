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Источник Правда.Ру

Modern Tech присвоила $660 млн вьетнамских криптоинвесторов

Экономика » Криптовалюты

Властями Вьетнама начато расследование в отношении компании Modern Tech, подозреваемой в мошенничестве и присвоении средств 32 тысяч ICO-инвесторов на сумму 15 триллионов донгов ($660 млн). Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на местные СМИ.

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Такая реакция властей последовала после того, как участники ICO провели в Хошимине массовую акцию перед штаб-квартирой Modern Tech с требованием компенсации их средств. Компания Modern Tech позиционировала себя как уполномоченный вьетнамский представитель проектов Ifan и Pincoin, отвечающий за проведение двух ICO от их имени.

Проект Ifan зарегистрирован в Сингапуре, а Pincoin — в Дубае. Однако, как указали местные СМИ, на самом деле за ними стоят семь граждан Вьетнама. Modern Tech обещала инвесторам этих проектов крайне высокую доходность от вложений — более 570% годовых, сравнивая ее с "жалкими" 16% дохода от банковских депозитов и 17% от вложений в недвижимость.

Интересно, что за привлечение новых участников "инвесторам" предлагалось дополнительное вознаграждение в размере 8%. Ifan позиционировалась как "самая продвинутая социальная сеть" для знаменитостей и художников, которая позволяла бы пользователям общаться со своими кумирами, а также покупать за токены альбомы, билеты и различные товары.

Pincoin был представлен как "инвестиционная возможность", обещающая 40% ежемесячной прибыли. Беспокойство инвесторов значительно возросло после того, как компания начала платить комиссионные в токенах, а не в фиатных деньгах.

Возможность обналичить эти токены или обменять их на другую криптовалюту при этом отсутствовала. Напомним, в этом году вступило в силу решение о запрете эмиссии и обращения криптовалют во Вьетнаме.

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