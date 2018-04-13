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Источник Правда.Ру

Стартап Bitt поможет развитию экономик стран Карибского бассейна

Экономика » Криптовалюты

Карибская туристическая организация (CTO) подписала меморандум о взаимопонимании с барбадосским биткоин-стартапом Bitt с целью интеграции криптовалют в экономику региона.

Стартап Bitt поможет развитию экономик стран Карибского бассейна. 385828.jpeg

По мнению представителей CTO, партнерство с Bitt позволит интегрировать криптовалютные сервисы в туристическую индустрию и другие связанные с ней сферы.

"Внедрение более эффективных процессов оплаты туристических продуктов и услуг позволит активизировать международную торговлю и экономическое развитие стран этого региона. Карибский бассейн нацелен на всестороннее изучение преимуществ новых финансовых технологий, в том числе блокчейна, " - отметил генеральный секретарь СТО Хью Райли в интервью Ceribbean News Digital.

В частности, по его словам, технология распределенного реестра будет способствовать более эффективной реализации различных программ в туристической индустрии.

Специфической особенностью стран Карибского бассейна является то, что значительная часть местного населения фактически оторвана от финансовой системы. Так, согласно отчету Всемирного банка около половины населения региона даже не имеют банковского счета.

Также в CTO считают, что такие страны как Барбадос и Ямайка смогут использовать криптовалюты для финансирования экспортно-импортных операций.

В целом же, власти и бизнес-структуры этих стран убеждены, что интеграция цифровых валют будет способствовать росту доходов местных компаний, а также снизит потребительские расходы населения и другие издержки.

В 2016 году Bitt создал основанный на блокчейне цифровой аналог барбадосского доллара, который поддерживается центробанком этого островного государства и встроен в предлагаемый стартапом биткоин-кошелек.

Также напомним, в прошлом месяце Bitt получил дополнительные $3 млн инвестиций от венчурного подразделения Medici Ventures ритейл-гиганта Overstock.

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