Coinsecure подтвердила похищение хакерами 438 BTC – $3 млн

В уведомлении своим клиентам криптовалютная биржа Coinsecure подтвердила, что хакеры похитили с платформы 438 BTC – $3 млн.

Затем последовали официальные сообщения биржи, что произошел не взлом, а раскрытие приватных ключей к офлайн-кошелькам, в результате чего злоумышленникам удалось захватить BTC, не оставив следов взлома.

Представители Coinsecure в своем письме сообщили, что пострадавшим возвратят похищенные средства вне зависимости от объема потерь. На данный момент главным подозреваемым считается инсайдер Амитабха Саксана.

Кибер-отделение полиции Дели определило, что преступление попадает под разделы IPC и раздел 66 Закона об информационных технологиях. Также стало известно, что хакеры удалили всю историю взломанных кошельков.

Эта информация могла бы помочь следствию пролить свет на случившееся. Как писала ранее Pravda.ru, ЦБ Индии выпустил новые нормативы регулирования финансового рынка в стране, среди которых запрет финансовым институтам осуществлять операции с криптовалютами.

Как отмечается в заявлении регулятора, "технологические инновации, включая технологию, лежащую в основе цифровых валют, потенциально могут повысить эффективность и инклюзивность финансовой системы.

Тем не менее цифровые валюты, которые также называют криптовалютами и криптоактивами, порождают вопросы, связанные с защищенностью клиентов, прозрачностью рынка и отмыванием денег".

На завершение отношений банков с участниками криптовалютного рынка регулятор дал 3 месяца. Одновременно, регулятор будет способствовать развитию блкочейна для повышения прозрачности финансового рынка и распространения финансовых услуг, а также рассмотрит вопрос выпуска национальной криптовплюты.

Для этого банк Индии сформировал специальный комитет, который занимается изучением возможности выпуска такой криптовалюты. Ожидается, что результаты своего исследования он представит до конца июня этого года.