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Источник Правда.Ру

Monero получит официальную поддержку производителя кошелька Ledger

Экономика » Криптовалюты

Ведущий разработчик кода анонимной криптовалюты Monero (XMR) Рикардо Спаньи (Riccardo Spagni) подтвердил в интервью подкасту Doug Polk, что вскоре Monero получит официальную поддержку производителя аппаратного кошелька Ledger, поскольку, по его словам, интеграция уже произошла.

Monero получит официальную поддержку производителя кошелька Ledger. 385822.jpeg

"Вы уже можете увидеть нас в Ledger, если у вас есть комплект разработчика", - сказал он. "Пока есть еще несколько небольших проблем и необходимо решить некоторые вопросы. Я надеюсь, что одновременно с выпуском Monero 0.12.1 появится официальная поддержка Ledger".

Спаньи также опубликовал график прогресса криптовалюты в версии кошелька для разработчиков 30 марта в своем Твиттере, чтобы пользователи могли убедиться в реальности происходящего.

Ledger испытал временный "перерыв" в работе своей инфраструктуры, поддерживающей Bitcoin Cash после обновления узла, который аннулировал совместимость криптовалют.

В течение примерно 48 часов с 9 по 11 апреля пользователи столкнулись с некорректным отражением баланса на своих устройствах. Леджер успокоил их, написав в Твиттере, что средства остались в безопасности.

"Новая версия Bitcoin-ABC (Bitcoin Cash node) нарушает совместимость с нашим парсером. В результате балансы, отображаемые в кошельке Ledger, неверны", - сообщается в отчете о текущих отчетах об инцидентах.

Заявление Спаньи было сделано спустя неделю после того, как в сети Monero произошел хардфорк, призванный защитить ее от некоторых видов ASIC-майнеров. Спаньи ранее обещал "сделать все, что в его силах", чтобы позволить индивидуальным майнерам продолжать добычу Monero.

В результате хардфорка сторонники ASIC-майнинга способствовали появлению еще четырех альтернативных валют. Среди них Monero Original и Monero Classic. Google Trends показывает, что в настоящее время спекулянты проявляют к ним значительный интерес, надеясь нажиться на их продаже.

В то же время цена XMR все же ощущала эффект «нокаута» от Ledger, поддерживая плоскую производительность в предыдущие дни и набирая 0,5% 11 апреля, в среднем на 166 долларов США на основных биржах.

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