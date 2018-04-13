Monero получит официальную поддержку производителя кошелька Ledger

Ведущий разработчик кода анонимной криптовалюты Monero (XMR) Рикардо Спаньи (Riccardo Spagni) подтвердил в интервью подкасту Doug Polk, что вскоре Monero получит официальную поддержку производителя аппаратного кошелька Ledger, поскольку, по его словам, интеграция уже произошла.

"Вы уже можете увидеть нас в Ledger, если у вас есть комплект разработчика", - сказал он. "Пока есть еще несколько небольших проблем и необходимо решить некоторые вопросы. Я надеюсь, что одновременно с выпуском Monero 0.12.1 появится официальная поддержка Ledger".

Спаньи также опубликовал график прогресса криптовалюты в версии кошелька для разработчиков 30 марта в своем Твиттере, чтобы пользователи могли убедиться в реальности происходящего.

Ledger испытал временный "перерыв" в работе своей инфраструктуры, поддерживающей Bitcoin Cash после обновления узла, который аннулировал совместимость криптовалют.

В течение примерно 48 часов с 9 по 11 апреля пользователи столкнулись с некорректным отражением баланса на своих устройствах. Леджер успокоил их, написав в Твиттере, что средства остались в безопасности.

"Новая версия Bitcoin-ABC (Bitcoin Cash node) нарушает совместимость с нашим парсером. В результате балансы, отображаемые в кошельке Ledger, неверны", - сообщается в отчете о текущих отчетах об инцидентах.

Заявление Спаньи было сделано спустя неделю после того, как в сети Monero произошел хардфорк, призванный защитить ее от некоторых видов ASIC-майнеров. Спаньи ранее обещал "сделать все, что в его силах", чтобы позволить индивидуальным майнерам продолжать добычу Monero.

В результате хардфорка сторонники ASIC-майнинга способствовали появлению еще четырех альтернативных валют. Среди них Monero Original и Monero Classic. Google Trends показывает, что в настоящее время спекулянты проявляют к ним значительный интерес, надеясь нажиться на их продаже.

В то же время цена XMR все же ощущала эффект «нокаута» от Ledger, поддерживая плоскую производительность в предыдущие дни и набирая 0,5% 11 апреля, в среднем на 166 долларов США на основных биржах.