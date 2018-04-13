Обмен криптовалют от 600 тыс. руб может попасть под валютный контроль

В правительстве считают, что обмен криптовалют на фиатные деньги на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль.

Такая позиция содержится в правительственном отзыве на законопроект "О цифровых финансовых активах", который был внесен в Госдуму 20 марта. В правительстве считают, что прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом.

Как сообщил "Известиям" один из инициаторов законопроекта руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о криптовалютах. При этом, он уточнил, что сам отзыв еще не поступил в Госдуму. В отзыве говорится, что законопроект следует доработать ко второму чтению.

В документе отмечено, что правительство настаивает на введении обязательного контроля за операциями по обмену криптовалюты на российскую или иностранную валюту. Речь идет о сумме, равной и превышающей 600 тыс. рублей, либо ее эквиваленте в иностранных денежных единицах.

Позиция Росфинмониторинга состоит в том, что операторы обмена криптовалюты должны быть включены в число организаций, указанных в ст. 5 115-ФЗ, что приведет к необходимости исполнения ими всех национальных "антиотмывочных" стандартов.

Согласно законопроекту "О цифровых финансовых активах" операторами могут быть только юридические лица, осуществляющие брокерскую, дилерскую или деятельность по управлению ценными бумагами, а также юридические лица, являющиеся организаторами торговли в соответствии с ФЗ "Об организованных торгах".

По их мнению, за операциями по обмену криптовалюты на рубли или иностранную валюту необходимо установить обязательный контроль, в том числе, руководства по применению риск-ориентированного подхода в отношении виртуальных валют.

В настоящее время российские банки в рамках ФЗ -115 против отмывания доходов и финансирования терроризма отслеживают операции на такую же сумму и сообщают в Росфинмониторинг. Это касается, в частности, снятия или внесения денег на счет компании, на личный счет, обмена валюты, приобретения ценных бумаг. За нарушение 115-ФЗ кредитная организация может лишиться лицензии.

В текущей редакции законопроекта допустимы только сделки с криптовалютой, так что они вполне могут попадать под стандартный контроль банков и Росфинмониторинга, отметил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. При этом, отмечает он, такой подход заставит российских майнеров искать другие юрисдикции: они будут стремиться обменять добытые криптовалюты на иностранные денежные единицы за границей.

В отзыве правительства также подчеркивается, что в России не регламентированы вопросы налогообложения цифровых финансовых активов и сделок, которые совершаются с ними. Поэтому кабмин считает нужным внести соответствующие изменения в законодательство о налогах и сборах.

Каким видом налога должна облагаться прибыль от майнинга и нужно ли будет желающим добывать криптовалюты регистрировать ИП, в отзыве не уточняется. У Минэкономразвития есть свои вопросы к законопроекту, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства: в частности, каким образом будет осуществляться налогообложение майнинга, каковы правила бухгалтерского учета сделок с цифровыми финансовыми активами и другие. В Минфине "Известиям" рассказали, что вопрос поправок в Налоговый кодекс будет проработан.

Не совсем понятно, как предполагается реализовывать норму налогообложения. Если учесть, что покупка и продажа криптовалют анонимна, и если сам человек не объявит, что он купил и продал биткоины, то об этом никто не узнает.