США создали рабочую группу для борьбы с криптомошенниками

Президент США Дональд Трамп подписал документ о создании специальной рабочей группы Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud, которая будет защищать интересы инвесторов и пресекать мошеннические схемы, в том числе с использованием криптовалют.

Генеральный прокурор в структуре Департамента юстиции создаст рабочую группу, в которую войдут сотрудники прокуратуры, ФБР, юристы и другие сотрудники на усмотрению генпрокурора. При необходимости группа будет взаимодействовать с различными структурами федеральной власти, правоохранительными органами и регуляторами.

Главная задача группы заключается не только в пресечении мошеннических схем на финансовых рынках, включая киберпреступность и схемы с использованием криптовалют, но и предоставление рекомендаций президенту США.

Рекомендации могут касаться, в частности, оптимизации взаимодействия различных госорганов в расследовании и пресечении мошеннических схем и разработки необходимых для этого изменений действующего законодательства.