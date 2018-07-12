Президент США Дональд Трамп подписал документ о создании специальной рабочей группы Task Force on Market Integrity and Consumer Fraud, которая будет защищать интересы инвесторов и пресекать мошеннические схемы, в том числе с использованием криптовалют.
Генеральный прокурор в структуре Департамента юстиции создаст рабочую группу, в которую войдут сотрудники прокуратуры, ФБР, юристы и другие сотрудники на усмотрению генпрокурора. При необходимости группа будет взаимодействовать с различными структурами федеральной власти, правоохранительными органами и регуляторами.
Главная задача группы заключается не только в пресечении мошеннических схем на финансовых рынках, включая киберпреступность и схемы с использованием криптовалют, но и предоставление рекомендаций президенту США.
Рекомендации могут касаться, в частности, оптимизации взаимодействия различных госорганов в расследовании и пресечении мошеннических схем и разработки необходимых для этого изменений действующего законодательства.
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