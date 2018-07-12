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Южнокорейская ассоциация блокчейна отчиталась о проверках криптобирж

Экономика » Криптовалюты

Южнокорейская ассоциация блокчейна (KBA) провела пресс-конференцию, на которой отчиталась о результатах проверки криптобирж.

Южнокорейская ассоциация блокчейна отчиталась о проверках криптобирж. 389435.jpeg

Ассоциация является саморегулируемой организаций, в которую входят местные блокчейн-компании. В настоящее время это 23 компании, в том числе 14 компаний, которые управляют одними из крупнейших криптобирж в стране, таких как Bithumb, Coinone и Korbit.

На пресс-конференции председатель KBA Чон Ха-цзин  рассказал, что группа провела внутреннюю проверку безопасности и безопасности 12-ти криптовалютных обменов в стране. Хотя инспекция включает внутренние криптобиржи, которые пострадали от недавних кибератак, группа объявила во время пресс-конференции, что все 12 криптобирж прошли саморегулируемые стандарты группы.

KBA даже продлил месячную инспекцию до двух месяцев, чтобы обеспечить достаточное время для проверки.

При этом, председатель ассоциации косвенно признал, что инспекция группы может иметь лазейки. "Эта инспекция не гарантирует абсолютную безопасность 12 обменов. Результат показывает, что 12 криптобирж удовлетворяют минимальным требованиям для их операций. Это похоже на выдачу водительских прав. Трудно сказать, являются ли они хорошими водителями или нет", - цитируют его слова СМИ.

Из 12 криптобирж, которые подверглись инспекции группы, есть и Bithumb, которая подверглась хакерскому взлому в прошлом месяце. Крупнейшая биржа страны сообщила, что киберпреступники украли монет на сумму около $ 31,5 млн.

Ассоциация не раскрывает подробный рейтинг или рейтинг безопасности каждой криптобиржи, что ставит под сомнение справедливость проверки. KBA заявила, что раскрытие подобной информации может вызвать кибератаки на внутренние биржи с более слабой системой безопасности.

"Существуют различия в уровне безопасности между внутренними биржами", - сказал профессор Корейского научного и технологического института Ким Ен-да. "Некоторые криптобиржи в порядке, но я считаю, что другие биржи должны больше инвестировать в свои системы безопасности", - отметил он.

Инспекция KBA произошла после того, как в апреле был арестован генеральный директор и руководители местной криптобиржи Coinnest - пятой по величине местной криптобиржи - по обвинению в растрате и мошенничестве. Их подозревают, что они направляли деньги со счетов инвесторов на свои собственные. 

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