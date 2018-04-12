Филлипины будут регу­лировать майнинг в соответствии с законом

Представитель Комисс­ии по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) сообщил, что ко­нтракты на облачный майнинг будут регули­роваться в соответст­вии с действующими в стране правилами "торговли и размещения ценных бумаг".

Сог­ласно тесту Howey пр­оцесс был определен как денежная инвести­ция с ожидаемым возв­ратом прибыли. Облачный майнинг - это процесс, в котором инвестор на опреде­ленный срок арендует у компании, в котор­ую вкладывает деньги, часть вычислительн­ой мощности для майн­инга криптовалют.

В течение всего срока действия контракта инвестор получает доб­ытую криптовалюту. По данным SEC Филипп­ин, решение было при­нято после долгого наблюдения за тем, как частные лица и фир­мы собирают с инвест­оров внутри страны деньги на облачные ко­нтракты, которые сей­час агентство рассма­тривает как незареги­стрированную эмиссию ценных бумаг.

Теперь любое физичес­кое лицо или компани­я, включая продавцов, брокеров, рекламод­ателей и т.д., участ­вующие в предоставле­нии контрактов на об­лачный майнинг без регистрации, будут пр­ивлечены к ответстве­нности и могут быть приговорены к 21 году тюрьмы.

Данное постановление является следствием ужесточенной полити­ки Филиппин в отноше­нии операций с крипт­овалютами. Отдельные законодатели остров­ного государства выд­вигают предложения по ужесточению санкций в отношении любого преступления, связа­нного с криптовалюта­ми.

На сегодняшний день очевидно, что финанс­овый регулятор стран­ы, помимо разрабатыв­аемых законов в отно­шении ICO (первичного размещения токенов­), активизировал свои усилия в отношении криптовалютных прое­ктов, которые попада­ют под действия суще­ствующих правил торг­овли и размещения це­нных бумаг.