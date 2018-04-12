Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) сообщил, что контракты на облачный майнинг будут регулироваться в соответствии с действующими в стране правилами "торговли и размещения ценных бумаг".
Согласно тесту Howey процесс был определен как денежная инвестиция с ожидаемым возвратом прибыли. Облачный майнинг - это процесс, в котором инвестор на определенный срок арендует у компании, в которую вкладывает деньги, часть вычислительной мощности для майнинга криптовалют.
В течение всего срока действия контракта инвестор получает добытую криптовалюту. По данным SEC Филиппин, решение было принято после долгого наблюдения за тем, как частные лица и фирмы собирают с инвесторов внутри страны деньги на облачные контракты, которые сейчас агентство рассматривает как незарегистрированную эмиссию ценных бумаг.
Теперь любое физическое лицо или компания, включая продавцов, брокеров, рекламодателей и т.д., участвующие в предоставлении контрактов на облачный майнинг без регистрации, будут привлечены к ответственности и могут быть приговорены к 21 году тюрьмы.
Данное постановление является следствием ужесточенной политики Филиппин в отношении операций с криптовалютами. Отдельные законодатели островного государства выдвигают предложения по ужесточению санкций в отношении любого преступления, связанного с криптовалютами.
На сегодняшний день очевидно, что финансовый регулятор страны, помимо разрабатываемых законов в отношении ICO (первичного размещения токенов), активизировал свои усилия в отношении криптовалютных проектов, которые попадают под действия существующих правил торговли и размещения ценных бумаг.
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