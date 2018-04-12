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Источник Правда.Ру

ЦБ России может приравнять скрытый майнинг к рискам информационной безопасности

Экономика » Криптовалюты

Банк России может приравнять скрытый майнинг к рискам информационной безопасности российских банков. Об этом рассказал журналистам заместитель главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

ЦБ может приравнять скрытый майнинг к рискам информационной безопасности. 385801.jpeg

"Это может влиять на устойчивость (и бесперебойность работы платежных систем) и может войти в отчетность и отражаться в отчетах центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере как фактор риска", - цитирует его слова ТАСС.

По его словам, ЦБ начнет работу по внесению соответствующих дополнений в свою нормативную документацию после того, как будет законодательно определен правовой статус криптовалют и майнинга.

Законопроект, регулирующий сферу цифровых финансовых активов, был внесен в Госдуму в марте. Банк России планирует обязать кредитные организации учитывать риски информационной безопасности, включая киберриски, в расчете операционных рисков с 1 января 2019 года.

Проект соответствующей нормативной документации регулятор намерен опубликовать в первом полугодии 2018 года.С 2020 года банки начнут оценку этих рисков в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала банков на основе данных, полученных по итогам 2019 года. К банкам будут предъявляться дополнительные требования по нормативу достаточности капитала, он будет повышаться на 1-3%, рассказывал ранее начальник управления департамента банковского регулирования ЦБ Михаил Бухтин.

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