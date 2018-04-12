Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Австралия вводит лицензирование криптобирж

Экономика » Криптовалюты

Финансовые органы Австралии уже лицензировали 3 биржи криптовалют с момента, как новые правила вступили в силу 3 апреля, и обязали остальные платформы подать заявления на лицензирование до 14 мая, пишет Cointelegraph.

Австралия вводит лицензирование криптобирж. 385799.jpeg

В своем пресс-релизе от 11 апреля Австралийский центр анализа и отчетности по сделкам (AUSTRAC) заявил, что биржи, которые он называет "цифровыми валютными биржами (DCEs)", имеют в запасе две недели так называемого "переходного периода", когда, вплоть до начала следующего месяца, им следует начать недавно санкционированный процесс регистрации.

"Данная реформа поможет защитить их бизнес-операции от отмывания денег и финансирования терроризма, в то время как регулирование также поможет укрепить доверие общественности и потребителей в секторе" — прокомментировала решение генеральный директор AUSTRAC Николь Роуз.

Она также добавила, что регулирование в том числе будет означать увеличение возможностей обмена данными: "AUSTRAC теперь расширила возможности для облегчения обмена данными финансовой разведки и информацией, относящейся к использованию цифровых валют, таких как биткойн и другие криптовалюты, со своей отраслью и государственными партнерами".

Потратив несколько лет на борьбу с запутанным и порой достаточно конфликтным регулирующим ландшафтом, биржи, ведущие бизнес в Австралии, теперь могут воспользоваться официальной программой сертификации, аналогичной принятым в Японии и Южной Корее.

В марте Австралийская налоговая служба (ATO), взявшая криптовалютную отрасль под свой пристальный контроль, официально предупредила общественность о том, что людям следует остерегаться мошенников, требующих погасить налоговые платежи в биткойнах, поскольку несколько таких случаев было зарегистрировано по стране.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Теория Потребления
Мясоеды выбирают "гнилое" мясо
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Партии
"Народ сумасшедший": Каспаров и Ко нашли источник всех бед
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Украина
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Мир
Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США

Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.

Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Мир
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Экономика
Меркель разрешила "Северный поток-2" только с согласия Украины
Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 12.04 чуткие Соломон Соловьев Любовь Степушова Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях Любовь Степушова
Комментарии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
"Народ сумасшедший": Каспаров и Ко нашли источник всех бед
Превыше всего: Россия в космосе
"Народ сумасшедший": Каспаров и Ко нашли источник всех бед
Названы сроки испытания сверхтяжелой российской ракеты
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Киев не интересен Берлину, интересна Варшава
Евросоюз
Киев не интересен Берлину, интересна Варшава
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался