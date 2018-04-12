Австралия вводит лицензирование криптобирж

Финансовые органы Австралии уже лицензировали 3 биржи криптовалют с момента, как новые правила вступили в силу 3 апреля, и обязали остальные платформы подать заявления на лицензирование до 14 мая, пишет Cointelegraph.

В своем пресс-релизе от 11 апреля Австралийский центр анализа и отчетности по сделкам (AUSTRAC) заявил, что биржи, которые он называет "цифровыми валютными биржами (DCEs)", имеют в запасе две недели так называемого "переходного периода", когда, вплоть до начала следующего месяца, им следует начать недавно санкционированный процесс регистрации.

"Данная реформа поможет защитить их бизнес-операции от отмывания денег и финансирования терроризма, в то время как регулирование также поможет укрепить доверие общественности и потребителей в секторе" — прокомментировала решение генеральный директор AUSTRAC Николь Роуз.

Она также добавила, что регулирование в том числе будет означать увеличение возможностей обмена данными: "AUSTRAC теперь расширила возможности для облегчения обмена данными финансовой разведки и информацией, относящейся к использованию цифровых валют, таких как биткойн и другие криптовалюты, со своей отраслью и государственными партнерами".

Потратив несколько лет на борьбу с запутанным и порой достаточно конфликтным регулирующим ландшафтом, биржи, ведущие бизнес в Австралии, теперь могут воспользоваться официальной программой сертификации, аналогичной принятым в Японии и Южной Корее.

В марте Австралийская налоговая служба (ATO), взявшая криптовалютную отрасль под свой пристальный контроль, официально предупредила общественность о том, что людям следует остерегаться мошенников, требующих погасить налоговые платежи в биткойнах, поскольку несколько таких случаев было зарегистрировано по стране.