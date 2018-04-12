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Источник Правда.Ру

С JPMorgan Chase требуют $1 млн за комиссии на операции с криптой

Экономика » Криптовалюты

Американский банк JPMorgan Chase & Co обвиняется в том, что с конца января, когда он запретил покупку криптовалют и осуществление любых транзакций с криптобиржами с помощью кредитных карт, начал взимать с клиентов дополнительную комиссию за покупку криптовалют, рассматривая эти операции как снятие наличных.

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Как сообщает Reuters, иск подал житель штата Айдахо Брэди Такер в федеральный суд штата Манхэттен. Он утверждает, что банк снял с его счета комиссию в размере $143,3 и дополнительные $20,61 за 5 транзакций с криптовалютой, которые он провел в период с 27 января по 2 февраля.

Такер предполагает, что от действий банка могли пострадать сотни или, возможно, тысячи других клиентов JPMorgan Chase.

Как отмечается в иске, без какого-либо предварительного уведомления JPMorgan "выставил истцу счет по факту транзакций и настаивал на его оплате".

Согласно законодательству, эмитенты кредитных карт должны письменно уведомлять клиентов о любых существенных изменениях в расходах или условиях. Таким образом, адвокаты пострадавшего настаивают на том, что JPMorgan Chase нарушил Закон о достоверности информации в кредитовании, не уведомив держателей карт об изменений условий.

В иске запрашивается возмещение фактического ущерба и установленный законом возможный ущерб в размере $1 млн.

При этом, такие же комиссии не распространялись на держателей дебетовых карт. Адвокаты намерены придать иску статус коллективного.

Напомним, что JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc. практически одновременно в конце января-начале февраля заявили о введении запрета на покупку криптовалют и осуществление любых транзакций с криптобиржами с помощью кредитных карт. Они объяснили свои действия опасениями кредитного риска, связанного с транзакциями.

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