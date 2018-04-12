В России стартует пилот по контролю лекарств при помощи блокчейна

В апреле в Новгородской области будет запущен первый в России проект по учету и выдаче лекарств с использованием технологии блокчейн.

Разработчики проекта надеется, что с помощью блокчейна удастся побороться с фальсификатом и перепродажей дорогих рецептурных лекарств, купленных на бюджетные деньги, а также с несанкционированным внесением изменений в схемы лечения пациентов.

Поскольку в блокчейне все данные зашифрованы, то их нельзя удалить или заменить. Таким образом, система назначений и поставки лекарств станет прозрачной как для пациента, так и для проверяющих органов.

Как сообщают "Известия", для этого уже создан единый реестр электронных рецептов, к которому присоединены внутренняя информационная система Новгородской областной больницы, участвующей в пилоте, и программа 1С для учета лекарств.

Все три части интегрированы в блокчейн-среду Ethereum, между ними будет происходить информационный обмен данными о больных, наличии препаратов на складе и их движении. Подлинность лекарств будет проверяться в системе маркировки.

Те, кого врачи определят в стационар, получат "Планшет пациента" и смогут контролировать весь ход лечения и назначения лекарств. Устройство нельзя будет выносить из больницы.

Для тех, кто лечится амбулаторно, предусмотрены рецепты с QR-кодом, содержащим информацию о больном, его враче, схеме лечения, дозировке, месте и времени выдачи препарата. Пациент будет знать, есть ли лекарство на складе, его срок годности и производителя.

Позднее к проекту будет подключена сеть аптек "Новгородфармация". Внедрение блокчейна в аптеке должно упростить процесс отпуска препаратов и контроль за соблюдением требований закона.

В настоящее время, учет рецептурных лекарств ведется, в основном, на бумаге. Сотрудник аптеки должен забрать рецепт или проставить отметку о продаже медикамента, или заполнить специальный корешок. При этом такие документы в аптеке хранятся в течение трех лет.

Внедрение платформы обойдется областному бюджету в 5 млн рублей - это расходы только на научно-исследовательские работы, работу программистов и закупку оборудования.

Отчетность из блокчейн-системы будут получать областной Росздравнадзор, департамент здравоохранения, территориальный Фонд обязательного медстрахования и управление ФАС по Новгородской области.

Сам проект планируется завершить до 20 декабря 2018 года.

После этого будет принято решение, масштабировать ли проект на другие регионы и затем на всю страну.