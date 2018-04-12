В Токио задержали мошенников с биткоинами

В Токио полицейский департамент арестовал 7 мужчин в возрасте от 20 лет по подозрению в мошенничестве с биткойнами на сумму $1,77 млн (190 млн йен).

По словам старшего сотрудника полицейского департамента Токио, мошенничество произошло в июле прошлого года. Руководителю компании из Токио аферисты предложили обменять биткоины рыночной стоимостью 190 млн. йен. на 200 млн йен наличными.

Как пишет издание The Japan News, криптовалюта была переведена на указанную учетную запись, но мужчины не заплатили деньги, сказав, что биткойны не дошли до их счета. Все семь подозреваемых не считают себя виновными.

По словам полиции, подозреваемые встретились с представителем компании в столичном гостиничном комплексе, где и передали ему чемодан с банкнотами, в котором находилось 10 тыс. йен и поддельные купюры.

Получатель был уверен, что в чемодане находится 200 млн. йен. Руководитель компании, получив подтверждение о получении средств, перевел свои биткоины на указанный мошенниками кошелек.

Учетная запись подозреваемых размещалась на криптобирже в Йокогаме. Полицейские утверждают, что позднее биткоины были конвертированы в наличные деньги.

Со слов руководителя компании его заинтересовала данная сделка, потому что не надо было платить комиссию.