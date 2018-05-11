Председатель правления корпорации ВЭБ Сергей Горьков на Международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit" заявил, что ВЭБ и Исламский банк развития запускают инвестиционный фонд, который будет вкладывать деньги в развитие высокотехнологичных проектов, в том числе на базе технологии блокчейн.
"Мы и Исламский банк развития создаем фонд в размере пока $100 млн. Фонд будет направлен на поддержку именно проектов в высокотехнологичной сфере, для поддержки крупных проектов и новаций, включая блокчейн и другие направления", - рассказал он.
В 2016 году финансовые организации подписали меморандум о взаимопонимании в рамках которого договорились развивать сотрудничество в сфере организации совместного финансирования инвестиционных проектов, поддержки экспортно-импортных операций между странами, обмениваться опытом в области исламских финансов.
Ислам содержит ряд жестких правил по работе с финансами, например, не приветствуется ростовщичество. Однако технология блокчейн не входит в эти запреты.
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