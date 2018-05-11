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Источник Правда.Ру

ВЭБ и Исламский банк развития создают инвестфонд

Экономика » Криптовалюты

Председатель правления  корпорации ВЭБ Сергей Горьков на Международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit" заявил, что ВЭБ и Исламский банк развития запускают инвестиционный фонд, который будет вкладывать деньги в развитие высокотехнологичных проектов, в том числе на базе технологии блокчейн.

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"Мы и Исламский банк развития создаем фонд в размере пока $100 млн. Фонд будет направлен на поддержку именно проектов в высокотехнологичной сфере, для поддержки крупных проектов и новаций, включая блокчейн и другие направления", - рассказал он.

В 2016 году финансовые организации подписали меморандум о взаимопонимании в рамках которого договорились развивать сотрудничество в сфере организации совместного финансирования инвестиционных проектов, поддержки экспортно-импортных операций между странами, обмениваться опытом в области исламских финансов.

Ислам содержит ряд жестких правил по работе с финансами, например, не приветствуется ростовщичество. Однако технология блокчейн не входит в эти запреты. 

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