Китайцы смогут использовать биткоиновский кошелек на Huawei

Китайская международная телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co сообщила, что пользователи всех устройств Huawei с 11 мая смогут использовать криптовалютный кошелек Huawei.

Кошелек BTC.com станет первым приложением для шифрования, предлагаемым компанией Huawei. Он будет предварительно установлен на всех новых телефонах Huawei и Honor и будет выпущен на более старые устройства в ближайшие месяцы.

Этот шаг, вероятно, окажет наибольшее влияние на китайском рынке, где Huawei является крупнейшим продавцом мобильных телефонов.

Как сообщает South China Morning Post, Huawei выпускает биткойновский кошелек BTC.com в своей AppGallery, доступный в Китае - в отличие от Google Play Store Android и некоторых магазинов iTunes от Apple, которые блокирует китайское правительство, ограничивая тем самым доступ к приложениям, таким как BTC.com.

В то время как Китай закрыл криптовалютные торговые платформы и запретил проведение ICO, люди все еще могут владеть виртуальными валютами.

По этому вице-президент по операционной деятельности BTC.com Алехандро де ла Торре считает такое сотрудничество отличной возможностью для выхода на китайский рынок. Ведь спрос на приложения, с помощью которых можно проводить безналичные платежи, только растет.

"Это хорошая возможность выйти на китайский рынок. Востребованность в приложениях для безналичных платежей очень велика, так как традиционная банковская система не справляется с обслуживанием всех желающих. Есть хороший прецедент для роста криптовалютных платежей", - отметил Де ла Торре.

"Занимая лидирующую позицию в Китае, мы ожидаем в ближайшем будущем увидеть массовое принятие криптовалют", - сказал вице-президент по развитию мобильных сервисов Huawei Джейми Гонсало. Он уверен, что в будущем криптовалюты будут использовать по всему миру и во всех сферах.

В марте стало известно, что Huawei планирует разработать телефон, который будет поддерживать децентрализованные приложения, разработанные на основе блокчейн-технологии. В прошлом году компания отправила на китайский рынок 90,9 миллионов своих устройств, из которых на долю рынка приходится 20,4%. В первом квартале 2018 года доля на мировом рынке составила 11,8%.