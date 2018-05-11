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Источник Правда.Ру

Китайцы смогут использовать биткоиновский кошелек на Huawei

Экономика » Криптовалюты

Китайская международная телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co сообщила, что пользователи всех устройств Huawei с 11 мая смогут использовать криптовалютный кошелек Huawei.

Китайцы смогут использовать биткоиновский кошелек на Huawei. 386821.jpeg

Кошелек BTC.com станет первым приложением для шифрования, предлагаемым компанией Huawei. Он будет предварительно установлен на всех новых телефонах Huawei и Honor и будет выпущен на более старые устройства в ближайшие месяцы.

Этот шаг, вероятно, окажет наибольшее влияние на китайском рынке, где Huawei является крупнейшим продавцом мобильных телефонов. 

Как сообщает South China Morning Post, Huawei выпускает биткойновский кошелек BTC.com в своей AppGallery, доступный в Китае - в отличие от Google Play Store Android и некоторых магазинов iTunes от Apple, которые блокирует китайское правительство, ограничивая тем самым доступ к приложениям, таким как BTC.com. 

В то время как Китай закрыл криптовалютные торговые платформы и запретил проведение ICO, люди все еще могут владеть виртуальными валютами.

По этому вице-президент по операционной деятельности BTC.com Алехандро де ла Торре считает такое сотрудничество отличной возможностью для выхода на китайский рынок. Ведь спрос на приложения, с помощью которых можно проводить безналичные платежи, только растет.

"Это хорошая возможность выйти на китайский рынок. Востребованность в приложениях для безналичных платежей очень велика, так как традиционная банковская система не справляется с обслуживанием всех желающих. Есть хороший прецедент для роста криптовалютных платежей", - отметил Де ла Торре.

"Занимая лидирующую позицию в Китае, мы ожидаем в ближайшем будущем увидеть массовое принятие криптовалют", - сказал вице-президент по развитию мобильных сервисов Huawei Джейми Гонсало. Он уверен, что в будущем криптовалюты будут использовать по всему миру и во всех сферах.

В марте стало известно, что Huawei планирует разработать телефон, который будет поддерживать децентрализованные приложения, разработанные на основе блокчейн-технологии. В прошлом году компания отправила на китайский рынок 90,9 миллионов своих устройств, из которых на долю рынка приходится 20,4%. В первом квартале 2018 года доля на мировом рынке составила 11,8%. 

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