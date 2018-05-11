Китай переводит полицейские данные на блокчейн

Министерство общественной безопасности Китая разработало блокчейн-систему, призванную более надежно хранить доказательства, собранные во время полицейских расследований.

Согласно заявлению ведомства интеллектуальной собственности Китая, исследовательский отдел министерства подал патентную заявку в ноябре 2017 года.

Эта заявка описывает систему на базе блокчейна, которая устанавливает временные метки и хранит данные, находящиеся в облаке, для обеспечения более прозрачной работы и защищает от несанкционированного доступа систему хранения полицейских доказательств.

В министерстве хранятся все полицейские данные и существует возможность намеренного изменения данных, отправленных через облачных провайдеров. Например, изменение данных, приобщенных к материалам дела, доказательств.

Отсутствие эффективной технологии для обеспечения четкого контроля за облачным хранением также может сделать процесс хранения полицейских доказательств менее надежным.

Патент выдан на систему, которая первоначально требует отправки данных облачным провайдерам, которые после получения подтверждений с несколькими подписями от обеих сторон будут записаны и помечены временными метками в блокчейне.

Таким образом, система предоставит неизменяемую копию данных и данные о том, кто инициировал транзакцию, а также время и дату ее совершения.

Технология не является новой - она в значительной степени отражает основные механизмы стандартных блокчейнов. Но существование патента позволяет сделать вывод о том, что китайское правительство не отвергает саму технологию блокчейн и последовательно проводит работы по ее внедрению в государственные процессы.

Министерство общественной безопасности не единственное государственное агентство Китая, которое заинтересовано в использовании преимуществ блокчейна. Как сообщалось ранее, Национальное финансово-ревизионное управление Китая также рассматривает решения на базе блокчейна для хранения данных аудита, которые оно собирает из отделений провинциального и городского уровня.