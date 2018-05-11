De Beers провел первую транзакцию на блокчейне

Мировой лидер по добыче и производству ювелирных алмазов De Beers сообщил о проведении первой тразакции по отслеживанию добытых алмазов по всей цепочки - от рудника до продажи ювелирных изделий конечному потребителю с помощью безопасной цифровой технологии блокчейн.

Экспериментальная платформа, получившая название Tracr, была создана на базе технологии блокчейн для отслеживания чистоты сделок. От момента отбора необработанных алмазов, добытых компанией, до отслеживания их дальнейшей огранки, полировки и попадания на ювелирный рынок.

Программа хранит информацию о каждой транзакции с бриллиантами. Каждый камень в Tracr получает уникальный идентификационный номер (ID), под которым хранится информация о его весе, цвете и прозрачности.

Tracr была разработана De Beers совместно с золотодобывающими компаниями Diacore, Diarough, KGK Group, Rosy Blue NV и Venus Jewel. Ожидается, что платформа окончательно будет запущена в работу в этом году. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей.

Компания основана в 1888 году в ЮАР. В ноябре 2011 года было объявлено о договоренности между семьей Оппенгеймеров и компанией Anglo American plc, в соответствии с которой последняя согласилась купить весь пакет акций Оппенгеймеров (40%) за $5,1 млрд. С 2012 года собственниками компании являются Anglo American (85%) и правительство Ботсваны (15%).

Также в ЮАР проводятся работы по блокчейнизации добычи кобальта. Он необходиом для производства мобильных телефонов и активисты длительное время подвергали критике применение детского тяжелого труда в кобальтовых шахтах в Африке. ЮАР, внедряя блокчейн, заботится чистоте сделок по добыче любого сырья и снижении доли тяжелого женского и детского малоооплачиваемого и опасного труда.