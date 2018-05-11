Блокировать сайты без ведома владельцев запретили

Суды, рассматривающие дела о блокировке интернет - сайтов, должны в обязательном порядке привлекать в процесс владельцев этих ресурсов, следует из полного текста определения Верховного суда РФ по делу bitcoininfo.ru, публиковавшего новости о криптовалютах.

В июле 2016 года Выборгский суд Санкт-Петербурга по требованию прокурора принял решение о блокировке сайта в отсутствие владельцев сайта на заседании. Владелец ресурса попытался обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде, но тот отказался рассматривать жалобу. В результате чего решение о блокировке сайта вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, прокуратура выдвинула требование о блокировке сайта bitcoininfo.ru в связи с содержанием на нем информации о криптовалютах, которые "не поддаются государственному контролю, способствуют росту теневой экономики и не имеют определенных потребительских свойств".

Представитель владельцев сайта Саркис Дарбинян говорил в апреле, что по заявлениям прокуратуры Санкт-Петербурга заблокировано около 100 сайтов, посвященных криптовалютам.

При этом, рассмотрение заявлений прокуратуры на практике происходит без привлечения владельцев сайтов, им предварительно не направляются требования об удалении запрещенной информации, а городской суд после фактической блокировки сайтов отказывается принимать апелляционные жалобы.

Позднее апелляционная инстанция определила, что владелец сайта bitcoininfo.ru "не является лицом, участвующим в деле, к участию в деле не привлекался, вопрос о его правах и обязанностях судом не разрешался", следовательно, "он не вправе обжаловать решение суда первой инстанции (о блокировке) в апелляционном порядке".

Но ВС РФ счел этот подход неверным: нужно применять правила административного судопроизводства, а не ГПК.

"Решения, являющиеся основаниями для ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим информацию, распространение которой в РФ запрещено, принимаются судами общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства в рамках осуществления обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам, - говорится в кассационном определении.

- Оставление апелляционной жалобы владельца ресурса Тонкошкурова. Без рассмотрения по существу не может рассматриваться иначе как лишение административного ответчика права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда".