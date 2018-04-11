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Источник Правда.Ру

Taobao запретит продажу товаров и услуг, связанных с криптовалютами

Экономика » Криптовалюты

С 17 апреля онлайн-площадка Taobao китайской интернет-компании Alibaba запрещает продажу товаров и услуг, связанных с криптовалютами и технологией блокчейн.

Taobao запретит продажу товаров и услуг, связанных с криптовалютами. 385713.jpeg

Таковы данные опубликованных новых правил торгов на Taobao. Причиной изменений руководство площадки называет запрет ICO Народным банком Китая, а магазины, которые нарушают новые правила, продолжая предлагать запрещенные услуги, будут наказаны.

Участникам системы будет запрещено предлагать пользователям услуги технологической разработки, маркетинга, подготовки деловых предложений и других активностей, связанных с ICO.

Ранее на площадке нельзя было торговать криптовалютами, оборудованием для майнинга, а также рекламировать обучающие курсы по добыче криптовалют. Теперь под запрет попали любые услуги и товары, созданные с помощью технологии блокчейна.

Сайт официально запретил отдельным магазинам на своей платформе предоставлять услуги, связанные с первоначальными предложениями монет (ICO), такими как, например, технологическое развитие, маркетинг и составление бизнес-предложений.

Примечательно, что различные услуги, связанные с ICO, оставались доступными у ряда магазинов на Taobao и после запрета PBoC в прошлом году, замаскировавшись под видом предложения «I.CO» (перефразированные иероглифы "ICO" на "I.CO" различные иероглифы с похожим звучанием).

В настоящее время поиск по термину "Техническая газета" в китайских иероглифах может по-прежнему приводить к магазинам, которые предлагают услуги составления документации для блокчейна и ICO-мероприятий по сбору средств.

Новые правила Taobao закрыли последнюю возможность по предоставлению услуг по блокчейну, криптовалютам, майнингу и ICO на крупной и популярной интернет-платформе. Ранее запреты на объявлениях, связанных с криптовалютой, гигантами социальных сетей, такими как Google, Facebook и Twitter.

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