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Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологий подписали 22 страны ЕС

Экономика » Криптовалюты

Свыше 20 государств ЕС подписали в понедельник, 9 апреля, декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий. Об этом сообщила пресс-Служба Еврокомиссии.

Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологий подписали 22 страны ЕС. 385706.jpeg

Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для Евросоюза приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

"В целях использования возможностей блокчейн-технологий и во избежание фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого рынка", — говорится в декларации, которую подписали 22 государства.

Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года. Тем временем, во вторник на Digital Day 2018 в Брюсселе, вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип призвал страны ЕС взять на себя обязательства в развитии технологии блокчейн, которая, наряду с искусственным интеллектом (AI), "находится среди областей, где Европа играет ведущую роль".

"Я бы хотел видеть, что страны Евросоюза берут на себя аналогичные обязательства (как в случае с AI) в отношении технологии блокчейн, которая сейчас выходит из лабораторий и идет в мейнстрим. Как и с AI, мы должны максимально использовать эту возможность для инноваций", — сказал Ансип.

Также он заявил о важности инвестиций в развитие блокчейна, AI, цифрового здравоохранения и , другие области цифровизации экономики, добавив, что существующего финансирования недостаточно.

В марте Еврокомиссия опубликовала «План развития финтеха» на ближайшие годы, включив в него технологию блокчейн и уточнение правовых вопросов, связанных со смарт-контрактами и первичными предложениями монет (ICO).

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