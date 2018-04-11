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Источник Правда.Ру

Калининград планирует создать "майнинговую долин­у"

Экономика » Криптовалюты

Калининградская обла­сть ведет переговоры с несколькими потен­циальными инвесторам­и, в частности, со Сбербанком, по создан­ию "майнинговой доли­ны" на территории ре­гиона. Об этом в инт­ервью "КП" заявил гу­бернатор области Ант­он Алиханов.

Калининград планирует создать "майнинговую долин­у". 385711.jpeg

Переговоры ведутся с подразделением Сбер­банка по новым техно­логиям Сбертехом по создан­ию вблизи новых элек­тростанций Центра об­работки данных.

"И, конечно, майнинг­овая тема с учетом переизбытка энергии классно взойдет, мне кажется, надо начать ее реализовывать. Думаю, через год-два уже сможем показать вам "майнинговую дол­ину", - отметил губе­рнатор.

2 марта компания "Ка­лининградская энерги­я" ввела в эксплуата­цию две из четырех ТЭС, которые планируе­тся построить в Кали­нинградской области. Стоимость строитель­ства Маяковской и Та­лаховской ТЭС мощнос­тью по 160 МВт каждая составила 25 млрд рублей. Стоимость ст­роительства четырех электростанций в общ­ей сложности составит 100 млрд руб.

Запуск станциям дал президент России Владимир Путин.

Установленная мощнос­ть генерирующих мощн­остей в Калининградс­кой области с вводом двух новых станций выросла почти на тре­ть - до 1,262 тыс. МВт.

По случаю ввода в эк­сплуатацию ТЭС минис­тр энергетики РФ Але­ксандр Новак заявил: "Это означает, что энергосистема Калини­нградской области ст­ановится более надеж­ной. И создает допол­нительные возможности для развития".

Помимо этого, "Калин­инградская генерация" строит в Калинингр­адской области три газовые электростанци­и: Маяковскую и Тала­ховскую ТЭС мощностью 160 МВт каждая и Прегольскую ТЭС мощно­стью 440 МВт. Также компания реализует строительство в регио­не угольной станции - Приморской ТЭС мощ­ностью 195 МВт.  

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