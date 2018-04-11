Калининградская область ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, в частности, со Сбербанком, по созданию "майнинговой долины" на территории региона. Об этом в интервью "КП" заявил губернатор области Антон Алиханов.
Переговоры ведутся с подразделением Сбербанка по новым технологиям Сбертехом по созданию вблизи новых электростанций Центра обработки данных.
"И, конечно, майнинговая тема с учетом переизбытка энергии классно взойдет, мне кажется, надо начать ее реализовывать. Думаю, через год-два уже сможем показать вам "майнинговую долину", - отметил губернатор.
2 марта компания "Калининградская энергия" ввела в эксплуатацию две из четырех ТЭС, которые планируется построить в Калининградской области. Стоимость строительства Маяковской и Талаховской ТЭС мощностью по 160 МВт каждая составила 25 млрд рублей. Стоимость строительства четырех электростанций в общей сложности составит 100 млрд руб.
Запуск станциям дал президент России Владимир Путин.
Установленная мощность генерирующих мощностей в Калининградской области с вводом двух новых станций выросла почти на треть - до 1,262 тыс. МВт.
По случаю ввода в эксплуатацию ТЭС министр энергетики РФ Александр Новак заявил: "Это означает, что энергосистема Калининградской области становится более надежной. И создает дополнительные возможности для развития".
Помимо этого, "Калининградская генерация" строит в Калининградской области три газовые электростанции: Маяковскую и Талаховскую ТЭС мощностью 160 МВт каждая и Прегольскую ТЭС мощностью 440 МВт. Также компания реализует строительство в регионе угольной станции - Приморской ТЭС мощностью 195 МВт.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.