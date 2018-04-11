Китайские власти относятся с осторожностью к криптовалютам, но это не мешает активно изучать возможности их безопасного использования. Об этом заявил на Азиатском экономическом форуме в Боао председатель Народного банка Китая И Ган.
Надо отметить, что правительство Китая известно тем, что выступает ярым противником существующих криптовалют, но признает возможности блокчейна. Предполагается, что в стране будет открыт фондовый центр блокчейн-технологии и введены национальные стандарты.
"Мы считаем, что виртуальные деньги довольно мало обслуживают реальный сектор экономики - существуют случаи спекулятивных сделок, отмывания денег.
Поэтому Китай проводит осторожную политику в отношении криптовалют, - отметил он. - Однако я должен добавить, что наша страна идет впереди всей планеты в области их изучения. Мы также исследуем, в каких оптимальных формах виртуальную валюту можно использовать на благо экономики".
По словам И Гана, главная задача при применении криптовалют на практике - правильно сбалансировать факторы безопасности и развития, избежав всех возможных нежелательных побочных эффектов.
"Я говорю о распределенном реестре (блокчейне), о всем том, что мы называем термином "финтеx", - резюмировал председатель регулятора.
Ранее по сообщениям местных СМИ, был разработан документ "Повестка 2018", который предполагает ряд мер в сфере регулирования криптовалютного рынка и разработку национальной криптовалюты.
Согласно документу в стране будут введены новые реформы и усилены меры государственного надзора, что позволит "устранить" все виртуальные операции с криптовалютами.
По заявлению вице-губернатора центрального банка Фана Яфэя (Fan Yifei) планируется активизация процесса реформ и инноваций для содействия исследованиям и разработкам центрального банка в отношении собственной цифровой валюты. Одновременно банк должен усилить надзор и устранить все типы виртуальных криптовалют.
"Учитывая, что цифровая валюта центрального банка благоприятна для реализации политики отрицательных процентных ставок, центральный банк должен ускорить разработку собственной цифровой валюты", - заявил вице-губернатор.
Он также пояснил, что "в долгосрочной перспективе финансовые органы могут включить политику отрицательных процентных ставок в текущий инструментарий денежно-кредитной политики, что обусловлено более низкой естественной процентной ставкой".
С прошлого года, с момента ввода запрета китайскими властями, проекты ICO и биржевая торговля криптовалютой являются незаконной деятельностью. Китайские биржи, которые "ушли" на другие рынки и перешли на внебиржевую модельподверглись или подвергнуться масштабным проверкам счетов внутренних трейдеров криптовалюты.
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