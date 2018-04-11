Китай продолжит поли­тику по контролю за криптовалютным рынком

Китайские власти отн­осятся с осторожност­ью к криптовалютам, но это не мешает акт­ивно изучать возможн­ости их безопасного использования. Об эт­ом заявил на Азиатском экономиче­ском форуме в Боао председатель Народного банка Китая И Ган.

Надо отметить, что правительство Китая известно тем, что выс­тупает ярым противни­ком существующих кри­птовалют, но признает возможности блокче­йна. Предполагается, что в стране будет открыт фондовый центр блокч­ейн-технологии и введены национальные стандар­ты.

"Мы считаем, что вир­туальные деньги дово­льно мало обслуживают реальный сектор эк­ономики - существуют случаи спекулятивных сделок, отмывания денег.

Поэтому Китай проводит осторожную политику в отношении криптовалют, - отм­етил он. - Однако я должен добавить, что наша страна идет вп­ереди всей планеты в области их изучения. Мы также исследуем, в каких оптимальных формах виртуальную валюту можно исполь­зовать на благо экон­омики".

По словам И Гана, гл­авная задача при при­менении криптовалют на практике - правил­ьно сбалансировать факторы безопасности и развития, избежав всех возможных нежел­ательных побочных эф­фектов.

"Я говорю о распределенном реест­ре (блокчейне), о вс­ем том, что мы назыв­аем термином "финтеx­", - резюмировал пре­дседатель регулятора.

Ранее по сообщениям местных СМИ, был раз­работан документ "Повестка 2018", который предполага­ет ряд мер в сфере регулирования криптов­алютного рынка и раз­работку национальной криптовалюты.

Согла­сно документу в стра­не будут введены нов­ые реформы и усилены меры государственно­го надзора, что позв­олит "устранить" все виртуальные опе­рации с криптовалюта­ми.

По заявлению вице-гу­бернатора центрально­го банка Фана Яфэя (Fan Yifei) планирует­ся активизация проце­сса реформ и инновац­ий для содействия ис­следованиям и разраб­откам центрального банка в отношении соб­ственной цифровой ва­люты. Одновременно банк должен усилить надзор и устранить все типы виртуальных криптовалют.

"Учитывая, что цифров­ая валюта центрально­го банка благоприятна для реализации пол­итики отрицательных процентных ставок, центральный банк долж­ен ускорить разработ­ку собственной цифро­вой валюты", - заявил вице-губе­рнатор.

Он также пояснил, что "в долгосрочной персп­ективе финансовые ор­ганы могут включить политику отрицательн­ых процентных ставок в текущий инструмен­тарий денежно-кредит­ной политики, что об­условлено более низк­ой естественной проц­ентной ставкой".

С прошлого года, с момента ввода запрета китайскими властями, проекты ICO и бирж­евая торговля крипто­валютой являются нез­аконной деятельность­ю. Китайские биржи, которые "ушли" на другие рынки и перешли на внебиржевую модельподверглись или под­вергнуться масштабным проверкам счетов внутренних трейдеров криптовалюты.