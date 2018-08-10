Британский инвестиционный банк Barclays спонсирует hackathon, чтобы найти лучшее блокчейн-решение для повышения эффективности обработки контрактов с производными инструментами, сообщают СМИ.
В этом мероприятии Barclays сотрудничает с другими крупными компаниями, такими как Deloitte, Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) и Thomson Reuters.
На двухдневном hackathon DerivHack участникам будет предоставлена возможность реализовать свои идеи и применить модель общего домена ISDA (CDM) к распределенной бухгалтерской технологии. Конечной целью мероприятия является поиск решений для использования кейсов при постторговой обработке срочных контрактов.
ISDA CDM предоставляет стандартное цифровое представление событий и процессов, которые могут произойти в ходе торговли производными инструментами, представленной в машиночитаемом формате. Продукт разработан для повышения согласованности и поддержки взаимодействия между фирмами и платформами.
По заявлению, Barclays разработает сложные варианты использования, чтобы имитировать рынок деривативов, например, последующую обработку после торгов, пошаговое повышение эффективности, а также предоставить данные по торговле сэмплами в ISM CDM для их реализации.
В июле Barclays подал две патентные заявки, связанные с передачей цифровых валют и хранения данных на блокчейне, опубликованные в США и патентном ведомстве. В первом патенте описывается система передачи цифровой валюты от плательщика получателю, которая будет надежно аутентифицировать идентификаторы обоих, а также проверять и записывать транзакции. Другой патент относится к хранению и утверждению данных и претензий, относящихся к конкретным объектам.
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