Профессор экономики Йельского университета Олег Цывинский опубликовал результаты своего исследования "Риски и доходность криптовалют", согласно которому он рекомендует сберегать в биткоине не менее шести процентов активов своего инвестиционного портфеля вне зависимости от отношения к монетам.
Он считает это оптимальной балансировкой инвестпортфеля. В случае, если инвестор не доверят криптовалютам, то он может уменьшить эту долю до четырех процентов. В самом крайнем случае доля активов, приходящихся на биткоин, может быть уменьшена до одного процента.
Результаты исследования согласуются с мнением другого профессора — Драгана Босковича (Dragan Boscovic) из Университета штата Аризона, который заявил о том, что институциональные инвесторы видят в биткоине ценную инвестиционную возможность, что, в свою очередь, мотивирует индивидуальных инвесторов. В том числе, это способствует тому, что потребители и небольшие магазины начинают использовать биткоин и другие криптовалюты как платежное средство.
Исследование Цывинского характеризует множество положительных особенностей криптовалют в сравнении с традиционными акциями и облигациями. Используя коэффициент Шарпа, Цывинский продемонстрировал, что несмотря на повышенную волатильность цифровые валюты демонстрируют более высокий потенциал доходности.
В своем исследовании профессор изучил только биткоин, эфириум и рипл. Наблюдения Цивинского и его коллеги находятся в прямом противоречии с мнением другого известного экономиста — лауреата Нобелевской премии Роберта Шиллера, который ранее, в мае, сказал, что биткоин — неудачный эксперимент и "еще один пример странностей человеческого поведения".
Шиллер анализировал в ретроспекции введение доллара и показал, что момент, когда тот был "отвязан" от золотого обеспечения, пришелся на распространение электричества в производстве. То есть, по мнению Шиллера, золото было заменено энергией, временем и трудом. В криптовалютах он не видит тех ценностей, которые, по его мнению, способны изменить отношение к стоимости труда и произвести революцию в экономике.
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