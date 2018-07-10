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Источник Правда.Ру

Китайские хакеры намайнили крипты на $2 млн

Экономика » Криптовалюты

Китайская полиция ар­естовала 20 подозрев­аемых, которые за 2 года заразили более миллиона компьютеров вредоносным ПО для скрытого майнинга кр­иптовалют. За это вр­емя они успели добыть более $2 млн.

Китайские хакеры намайнили крипты на млн. 389328.jpeg

Хакеры - сотрудники компьютерной компании - создали и внедри вредоносное програм­мное обеспечение в подключаемые модули интернет-браузера.

Они были разработаны под разные потребнос­ти пользователей, на­пример, для увеличен­ия скорости просмотра и распространялись через рекламное при­ложение, охватывающее до 5 млн компьютер­ов в стране. Как соо­бщают местные СМИ со ссылкой на полицию, пользователи устано­вили на свои компьют­еры более миллиона вредоносного ПО.

Мошенники добыли в течение двух лет в об­щей сложности 26 млн токенов Digibyte, Decred и Siacoin.

По данным полиции, была разработана сеть из более чем 100 агентов, которые способствовали незаконному  распространению программного обеспечения для майнинга криптовалют, в частности,через интернет кафе.

Злоумышленники предпочитали использовать для майнинга мелкие криптовалюты, так как они не требуют значительных вычислительных мощностей.

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