Китайская полиция арестовала 20 подозреваемых, которые за 2 года заразили более миллиона компьютеров вредоносным ПО для скрытого майнинга криптовалют. За это время они успели добыть более $2 млн.
Хакеры - сотрудники компьютерной компании - создали и внедри вредоносное программное обеспечение в подключаемые модули интернет-браузера.
Они были разработаны под разные потребности пользователей, например, для увеличения скорости просмотра и распространялись через рекламное приложение, охватывающее до 5 млн компьютеров в стране. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, пользователи установили на свои компьютеры более миллиона вредоносного ПО.
Мошенники добыли в течение двух лет в общей сложности 26 млн токенов Digibyte, Decred и Siacoin.
По данным полиции, была разработана сеть из более чем 100 агентов, которые способствовали незаконному распространению программного обеспечения для майнинга криптовалют, в частности,через интернет кафе.
Злоумышленники предпочитали использовать для майнинга мелкие криптовалюты, так как они не требуют значительных вычислительных мощностей.
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