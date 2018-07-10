Неизвестные злоумышленники взломали кошелек на платформе Bancor и похитили монет на общую сумму $13,5 млн, из них — $12,5 млн в монетах ETH (24, 984 тыс монет) и $1 млн в NPXS (229,35 млн монет). Кроме того, платформе удалось заблокировать движение собственных токенов BNT на сумму около $10 млн.
Платформа закрылась на техническое обслуживание, а руководство компании заявило, что "кошельки не были скомпрометированы". Специалисты уже определили причину взлома и устранили уязвимость.
Как отмечают разработчики, скомпрометированный кошелек использовался для обновления смарт-контракта, и именно через него хакеры смогли вывести средства с Bancor.
Глава отдела коммуникаций Нейт Хиндман (Nate Hindman) сообщил, что специалистам успели заблокировать передачу токенов на сумму около $10 млн (примерно 2,5 млн токенов BNT).
"Мы смогли заморозить украденные BNT, ограничив ущерб экосистемы Bancor от взлома. Возможность замораживать токены была встроена в протокол Bancor для использования в экстремальной ситуации, чтобы восстанавливаться после нарушения системы безопасности", — сказал Нейт Хиндман.
Он добавил, что возможности заморозить ETH и другие токены у команды не было, но компания работает с "десятками криптовалютных бирж", чтобы отследить похищенные средства и затруднить их отмывание.
Платформа надеется вернуться к работе в течение 24 часов.
Bancor представляет собой сеть, которая позволяет пользователям конвертировать между двумя токенами по выбору посредством смарт-контрактов вне торговых платформ.
В 2017 году Bancor привлек $153 млн инвестиций через ICO, которое вошло в пятерку крупнейших по итогам года.
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