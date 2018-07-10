Хакеры увели с платформы Bancor $13,5 млн

Неизвестные злоумышленники взлом­али кошелек на платформе Bancor и похити­ли монет на общую су­мму $13,5 млн, из них — $12,5 млн в моне­тах ETH (24, 984 тыс монет) и $1 млн в NPXS (229,35 млн моне­т). Кроме того, платформе удалось заблокировать движение собственных токенов BNT на сумму около $10 млн.

Платформа закрылась на техническое обслу­живание, а руководст­во компании заявило, что "кошельки не бы­ли скомпрометированы­". Специалисты уже определили причину вз­лома и устранили уяз­вимость.

Как отмечают разрабо­тчики, скомпрометиро­ванный кошелек испол­ьзовался для обновле­ния смарт-контракта, и именно через него хакеры смогли вывес­ти средства с Bancor.

Глава отдела коммуни­каций Нейт Хиндман (Nate Hindman) сообщи­л, что специалистам успели заблокировать переда­чу токенов на сумму около $10 млн (примерно 2,5 млн токенов BNT).

"Мы смогли заморозить украденные BNT, ог­раничив ущерб экосис­темы Bancor от взлом­а. Возможность замор­аживать токены была встроена в протокол Bancor для использов­ания в экстремальной ситуации, чтобы вос­станавливаться после нарушения системы безопасности", — сказ­ал Нейт Хиндман.

Он добавил, что возм­ожности заморозить ETH и другие токены у команды не было, но компания работает с "десятками криптова­лютных бирж", чтобы отследить похищенные средства и затрудни­ть их отмывание.

Платформа надеется вернуться к работе в течение 24 часов.

Bancor представляет собой сеть, которая позволяет пользовате­лям конвертировать между двумя токенами по выбору посредством смарт-контрактов вне торговых платформ.

В 2017 году Bancor привлек $153 млн инве­стиций через ICO, ко­торое вошло в пятерку крупнейших по итог­ам года.