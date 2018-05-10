Китайский производитель майнеров планирует собрать на IPO $1 млрд

Производитель оборудования для майнинга криптовалют Canaan Creative под брендом Avalon, который выпускает до 20% всех ASIC-майнеров, планирует привлечь $1 млрд в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже (SEHK).

По сообщению South China Morning Post, компания станет первым блокчейн-стартапом, который будет представлен SEHK, однако окончательное решение относительно листинга на Гонконгской бирже пока не принято.

Canaan Creative уже намеревалась провести IPO на китайском рынке, но не смогла этого сделать из-за вопросов, связанных с регулированием - речь шла о том, что листинг на биржах Китая занимает слишком много времени.

В апреле ее представители сообщили о планах китайской компании провести IPO за пределами страны, в качестве одного из вариантов она рассматривала американские площадки.

По словам представителей Canaan Creative, за 2017 год прибыль копании составила 410 млн юаней ($64 млн), что на 600% больше прибыли за 2016 год.

Эксперты считают, что IPO разумное решение для привлечения дополнительного финансирования.

Так CEO проекта производства российских майнеров Markscheider Виктор Лопунов считает, что

проведение IPO нужно уже стабильно функционирующей компании для привлечения дополнительного финансирования. В свою очередь, ICO направлено на получение финансирования в зарождающуюся компанию, в стартап, в идею последующего проекта.

Как отмечает Лопунов, важно и понимать объем рынка инвестиций в обоих случаях. Если под ICO за прошлый год было собрано около $4 млрд., то IPO компаний собрали в разы больше средств даже в отдельно взятом финансовом центре - Гонконге.

Он напоминает, что в ICO, как правило, инвестируют венчурные инвесторы, майнеры, криптомиллионеры, отдельно взятые инвестиционные фонды и, так называемые, хомячки. В то время как рынок инвестиций IPO более разнообразен, хотя бы потому, что он абсолютно легален. А вот ICO до сих пор находится еще в серой зоне почти во всех странах мира и правила игры не определены. В Китае же проведение ICO вообще запрещено.

CEO Markscheider уверен, что в долгосрочной перспективе IPO Canaan Creative будет гораздо более удачным, чем ICO. При этом, он не готов назвать это событие поражением отрасли. Скорее наоборот - это поиск компании, занимающейся криптовалютами, признания у традиционных инвесторов на понятном и прозрачном рынке.