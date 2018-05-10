Транснациональная корпорация Microsoft анонсировала создание Azure Blockchain Workbench для разработчиков технологии распределенного реестра.
Приложение Workbench предоставляет скаффолдинг для сквозного блокчейн-приложения и может быть установлено в несколько кликов.
Microsoft оптимизирует метод создания приложения на блокчейне для разработчиков и команд, работающих на платформе Azure.
"Azure Workbench позволит сократить время разработки приложений с нескольких месяцев до нескольких дней, - заявил генеральный менеджер Azure Мэтью Кернер.
- Workbench позволяет быстро запустить процесс работы, автоматизируя настройку инфраструктуры, поэтому разработчики могут сосредоточиться на логике приложений, а владельцы бизнеса - на определении и проверке их вариантов использования".
По словам представителей Microsoft, некоторые партнеры компании уже воспользовались Workbench, в частности, израильский банк Hapoalim, дистрибьютор продуктов питания Nestle и QTC-гигант Apttus.
С целью изучения различных аспектов применения технологии блокчейн Microsoft продолжает работать вместе с Hyperledger, ООН и блокчейн-консорциумом R3.
Кроме этого, корпорация Microsoft заинтересовалась использованием технологии в рамках цифровой идентификации.
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