Microsoft анонсировал создание Azure Blockchain Workbench

Транснациональная корпорация Microsoft анонсировала создание Azure Blockchain Workbench для разработчиков технологии распределенного реестра.

Приложение Workbench предоставляет скаффолдинг для сквозного блокчейн-приложения и может быть установлено в несколько кликов.

Microsoft оптимизирует метод создания приложения на блокчейне для разработчиков и команд, работающих на платформе Azure.

"Azure Workbench позволит сократить время разработки приложений с нескольких месяцев до нескольких дней, - заявил генеральный менеджер Azure Мэтью Кернер.

- Workbench позволяет быстро запустить процесс работы, автоматизируя настройку инфраструктуры, поэтому разработчики могут сосредоточиться на логике приложений, а владельцы бизнеса - на определении и проверке их вариантов использования".

По словам представителей Microsoft, некоторые партнеры компании уже воспользовались Workbench, в частности, израильский банк Hapoalim, дистрибьютор продуктов питания Nestle и QTC-гигант Apttus.

С целью изучения различных аспектов применения технологии блокчейн Microsoft продолжает работать вместе с Hyperledger, ООН и блокчейн-консорциумом R3.

Кроме этого, корпорация Microsoft заинтересовалась использованием технологии в рамках цифровой идентификации.