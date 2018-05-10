Австралийский стартап Horizon State запускает в Индонезии блокчейн-приложение, которое позволит гражданам голосовать на выборах.
Пилотный проект будет запущен на Суматре в июле, его внедрение и тестирование продолжится до декабря, сообщил один из основателей платформы Нимо Наамани (Nimo Naamani). По его словам, платформа на базе блокчейна будет доступна местным пользователям через мобильное приложение. Ее цель - обеспечить "децентрализованное принятие решений и вовлечение сообщества".
Основатель стартапа надеется, что приложение позволит противостоять подтасовкам на выборах и повысит прозрачность процедуры, что решит местные электоральные проблемы.
Наамани сказал: "Через платформу мы можем предоставить сообществу инструменты, которые способствуют большему вовлечению граждан и их участию в дискуссиях. Через наших партнеров мы можем предоставить избирателям дополнительные преимущества, такие как доступ к финансовым услугам на микроуровне - что не так просто с существующей банковской инфраструктурой".
По словам сооснователя Horizon State, в рамках пилотного проекта компания также будет сотрудничать с криптовалютным стартапом MCV-CAP.
Если пилотный проект на Суматре окажется успешным, то Horizon State надеется внедрить проект по всей Индонезии к 2019 году. Правительство Индонезии пока официально не участвует в этом процессе. Наамани отметил, что после тестирования приложения на Суматре компания планирует обратиться к властям с предложением по использованию платформы в стране.
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