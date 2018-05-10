Фондовая биржа Таиланда (SET) открывает торговую краудфандинговую площадку, созданную на базе технологии блокчейн для расширения возможности доступа к фондам основного капитала местным стартапам для ведения P2P-торговли.
SET назвала новую услугу LiVE. Стартапы смогут получить доступ к новому капиталу от инвесторов, как венчурному, так и портфельным инвестициям мировых институциональных структур. Представитель SET заявил, что восемь компаний присоединились к блокчейн-платформе, а с 50 компаниями идут консультации и переговоры.
Президент SET Кесара Манчусри (Kesara Manchusree) отметил: "Платформа LiVE станет ключевым механизмом, способствующим росту Таиланда. В первую очередь, с точки зрения предоставления стартапам, а также среднему и малому бизнесу возможности доступа к новым для них видам финансирования через краудфандинг.
Предприятия могут использовать LiVE для привлечения более широкой целевой группы, используя партнерские связи для расширения нашей клиентской базы".
Проект готовился с марта 2017 года, когда около 600 компаний проявили потенциальный интерес к торговой площадке на базе блокчейна. Биржи по всему миру стремятся извлечь выгоду из технологии блокчейн и криптовалют.
В прошлом месяце Штутгартская фондовая биржа объявила о запуске приложения для торговли криптовалютами, а в марте стало известно, что оператор фондовой биржи Торонто открыл брокерскую платформу для криптовалют. Два месяца назад Гонконгская фондовая биржа (HKEX) заявила о намерении разработать систему расчетов на блокчейне.
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