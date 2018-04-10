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Источник Правда.Ру

Бывший вице-президент Goldman Sachs будет работать в Galaxy Digital

Экономика » Криптовалюты

Пост операционного директора криптовалютного банка Digital Galaxy, основанного инвестором-миллиардером Майком Новограцем, займет бывший вице-президент Goldman Sachs Ричард Ким.

Бывший вице-президент Goldman Sachs будет работать в Galaxy Digital. 385680.jpeg

Об этом сообщает Bloomberg и другие СМИ со ссылкой на осведомленные источники. По имеющейся информации, в течение ближайших нескольких недель проживающий сейчас в Лондоне Ким присоединится к Galaxy Digital и, вполне вероятно, переедет в Нью-Йорк.

Как отмечает другой источник, в Goldman Sachs Ким "играл административную роль в валютном бизнесе и был среди тех, кто работал над запуском проекта по торговле криптовалютами". Стоит отметить, это не первый случай перехода работников Goldman Sachs в индустрию криптовалют.

Так, в январе Майкл Бучелла, занимавший в банке ряд административных должностей, присоединился к криптовалютному инвестиционному фонду BlockTower Capital в качестве главы по развитию бизнеса. В свою очередь одним из сооснователей BlockTower был Мэтт Гоетц, покинувший Goldman Sachs в прошлом году.

Джеймс Радеки, другой бывший сотрудник банка с Уолл-стрит, покинул учреждение в 2016 году и в настоящее время работает главой по развитию бизнеса в Cumberland Mining — одной из крупнейших фирм, занимающихся торговлей криптовалютами.

Кроме того, помимо самого Майка Новограца, работавшего в Goldman Sachs в 1990-е годы, в криптобанке Digital Galaxy сейчас работает Лука Янкович — бывший аналитик хедж-фондов.

Напомним, в феврале миллиардер и глава Galaxy Investment Partners Майк Новограц успешно собрал необходимый объем инвестиций для запуска Galaxy Digital — криптовалютного торгового банка, акции которого будут котироваться на канадской фондовой бирже TSX Venture Exchange.

Впоследствии Galaxy Digital объявил о первой крупной инвестиции: проект Everipedia, децентрализованное ответвление "Википедии", привлек $30 млн посредством продажи акций фонду GD — EOS.io Ecosystem Fund. Также в декабре стало известно, что Goldman Sachs запустит платформу для торговли криптовалютами.

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