NYSE готова ввести фьючерсные контракты на криптовалюту

Глава компании Intercontinental Exchange Inc., собственника и оператора Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), Джефф Спречер (Jeff Sprecher) заявил, что он не исключает возможность запуска в будущем фьючерсных контрактов, как это в свое время сделали их конкуренты CBOE и CME.

"Существующий криптовалютный тренд уже нельзя игнорировать, наоборот, из него нужно извлечь максимальную выгоду, как это уже делают CBOE и CME. Меня удивляет только одно: почему люди доверяют какому-то неизвестному парню по имени Сатоси Накамото, больше, чем ФРС США", - заметил Джефф Спречер.

В свою очередь торговые площадки CBOE и CME, запустившие в декабре прошлого года фьючерсы на биткоин, уже ведут переговоры с регуляторами по поводу запуска криптовалютных ETF и других подобных продуктов.

"Несмотря на то, что текущих объемов торгов фьючерсами на биткоин на биржах CBOE и CME не хватит для успешной работы с ETP-продуктами, в CBOE считают, что эти объемы вырастут уже в ближайшем будущем и достигнут уровней, сопоставимых с фьючерсами на другие биржевые товары, и тогда их можно будет сделать частью ETP", - считает президент CBOE Крис Конкэннон (Chris Concannon).

Сейчас Комиссия по ценным бумагам и биржам США вернулась к рассмотрению вопроса Bitcoin ETF, которые разрабатывает компания Pro Share Capital Management LLC.